‘Alito’ Moreno pide que sucesor de Taddei en el INE sea ‘independiente y con absoluta solvencia moral’

Tras la renuncia de Taddei al INE por escándalos de corrupción, el líder nacional del PRI pide que ocupe el cargo alguien independiente.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió que la próxima Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) recaiga en un perfil libre de filias y fobias políticas y sin compromisos partidistas.

“El INE no es una oficina de Morena ni una agencia de colocación de sus incondicionales”, sentenció el dirigente y senador del tricolor.

‘Alito’ Moreno anticipó que desde el PRI estarán atentos a la decisión que se tome y al perfil que se proponga para la siguiente persona al frente del instituto electoral.

“Imponer nuevamente a una persona subordinada al poder profundizaría el descrédito de la autoridad electoral y abriría la puerta a graves cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones de 2027, incluidos los riesgos de manipulación y fraude”, advirtió.

El líder nacional priista subrayó que la confianza en el voto de los mexicanos exige un árbitro verdaderamente independiente.

“Exigimos que la próxima Presidencia recaiga en una mujer independiente y con absoluta solvencia moral. México no puede llegar a las elecciones de 2027 con un árbitro electoral cuya imparcialidad esté seriamente cuestionada”.

Respecto a la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, el senador Alejandro Moreno criticó que deja una lección que Morena se niega a entender: “Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno”.

Reprobó los graves señalamientos de presunta corrupción, los contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés, al tiempo de exigir que se investiguen hasta las últimas consecuencias.

“La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad. México merece conocer toda la verdad”, sentenció.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

La salida de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE ocurrió tras señalamientos en su contra y luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara el viernes una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

Previamente, se hicieron públicas informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

El domingo 25 de octubre, Taddei anunció la presentación de su renuncia ante la Cámara de Diputados. La funcionaria dijo que esta decisión “responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

Con información de EFE.