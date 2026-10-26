Humphrey pide ‘purga’ en el INE: Exige renuncia de funcionarios cercanos a Taddei y quitar ‘superpoderes’

La consejera Carla Humphrey dijo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) podría pedir la renuncia de los funcionarios nombrados de manera unilateral por la presidenta de la institución, Guadalupe Taddei Zavala, con los “superpoderes” que le otorgó una reforma aprobada por Morena.

En vísperas de que Guadalupe Taddei presente ante la Cámara de Diputados su renuncia al cargo por los señalamientos de corrupción en su contra, Humphrey dijo que los diputados del Congreso que aprobaron la reforma “son los primeros responsables” de romper la colegialidad en el Instituto, por lo que llamó a revertir la reforma.

“Nosotros veríamos las posibilidades que como Consejo General podríamos en su caso solicitar, pues que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”.

“En el 90 por ciento de los casos, ni siquiera sabíamos quiénes eran, no les conocíamos ni la cara, no sabíamos su currículum y nos encontrábamos con un oficio en el que designaban alguna persona que pues no teníamos el menor conocimiento de quién era y obviamente tampoco su trayectoria, ni su experiencia”, indicó Humphrey.

¿Qué pasará con el INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

Los consejeros del INE se encuentran reunidos para definir la ruta a seguir para elegir a la presidencia provisional del Instituto, una vez que se concrete la renuncia de Taddei.

Humphrey dijo que algo que une a los consejeros es, primero, “abrir investigaciones, abrir la información, tener una adecuada rendición de cuentas, hacer las investigaciones internas, incluso solicitarlas externas, Auditoría Superior, a lo mejor alguna auditoría externa por parte de alguna otra institución para poder también saber nosotros el alcance de todas estas conductas, pero también para que la ciudadanía tenga la información adecuada”.

Humphrey dijo que “es gravísimo que una autoridad del Estado Mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos” que “le parece que lo que sigue legalmente es justamente seguir todas estas investigaciones y determinar responsabilidades en su caso y sanciones”.