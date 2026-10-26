‘¡Qué valga la pena la multa!’ Tucanes de Tijuana y Marca Registrada tocan narcocorridos en Chihuahua

“Muchachos, por favor, que valga la pena la multa”, así fue como la banda de regional mexicano, Marca Registrada, se pronunció antes de tocar la canción ‘Si Fuera Fácil’ durante una presentación el fin de semana en Chihuahua, donde están prohibidos los narcocorridos.

Los hechos ocurrieron en el Palenque de la Expogan 2026, donde también los Tucanes de Tijuana se rebelaron contra la medida al tocar ‘El Águila Blanca’, canción que hace referencia al narcotraficante Amado Carrillo.

Por estas acciones, entre ambas bandas podrían pagar más de un millón y medio de pesos, en caso de que se confirmen las denuncias y acciones de las autoridades en contra de las agrupaciones.

Autoridades de Chihuahua esperan pago por narcocorridos

Como respuesta ante las interpretaciones de narcocorridos en Chihuahua, el subdirector de Gobernación Municipal de la capital del estado, Pedro Oliva, declaró que la organización del Palenque Expogam tiene cinco días para atender el acta responsiva y el pago.

“Por lo tanto, el depósito en garantía que fue por 6 mil 500 UMAs, que equivale 762 mil 515 pesos (por las sanciones de la presentación de Los Tucanes de Tijuana), ya pasan en favor del municipio, y posteriormente, tuvieron que hacer otro depósito el día sábado para la presentación del grupo Marca Registrada. Al volverse a actualizar la interpretación de canciones que hicieran apología del delito, esa garantía también pasa a las arcas municipales, que son 762 mil 515 pesos”, declaró el funcionario.

Esta no sería la única sanción, ya que durante la presentación de Los Tucanes de Tijuana hubo una riña en la que participaron seis asistentes, misma por la que es posible que se analicen nuevas multas a la organización del festival.

En palabras de Oliva, Los Tucanes de Tijuana, anteriormente multados por apología al narco, interpretaron nueve narcocorridos, mientras que Marca Registrada tocó dos. La sanción es la misma en ambos casos.

Las agrupaciones no se manifestaron tras sus presentaciones, y la organización del palenque donde se interpretaron corridos tumbados no se pronunció sobre las sanciones.