Exfiscal de Chihuahua, vinculado a proceso por traición a la patria; FGR presentó 150 pruebas en su contra

César ‘N’, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este domingo 25 de octubre.

El excolaborador de la gobernadora Maru Campos se encuentra recluido en el Penal del Altiplano. La FGR de Ernestina Godoy dijo que se presentaron 150 pruebas para la vinculación a proceso.

De acuerdo con el Código Penal Federal, si César ‘N’ es encontrado culpable de traición a la patria, podría recibir una pena de prisión de entre 5 a 40 años.

¿Por qué la FGR señala a César ‘N’ de traicionar a México?

La acusación nace de la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua en abril de este año.

La participación de los agentes estadounidenses salió a la luz después de que estos murieron en un accidente automovilístico cuando venían de regreso del operativo en compañía de Pedro Oseguera, entonces titular de la Agencia de Investigación de Chihuahua.