Detienen a ‘Mando 20’, presunto líder del CJNG ligado al coche bomba contra la Policía de Michoacán

Cae presunto líder del CJNG en Tecomán: así fue la detención de ‘Mando 20’. (Seguridad)

Fue detenido David ‘N’, conocido como ‘Mando 20’, presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecomán, Colima, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El sujeto estaría vinculado con un coche bomba que detonó el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

En aquel atentado murieron seis personas y varias resultaron heridas, además de las múltiples pérdidas materiales que provocaron los explosivos.

¿Qué encontraron en el lugar donde detuvieron a ‘Mando 20’?

Junto a ‘Mando 20’ fueron detenidos otros dos presuntos miembros del CJNG, identificados como Sinuhe ‘N’ y Cristian ‘N’. En los inmuebles donde fueron detenidos se localizaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y documentación.

Una novedad entre lo asegurado fue “propaganda” del Cártel Jalisco Nueva Generación. García Harfuch no especificó a qué materiales se refería, pero podrían tratarse de narcomantas.

De acuerdo con las líneas de investigación, David ‘N’ sería el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.

El funcionario federal aseguró que las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer los hechos del 6 de diciembre de 2025, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia.

Las primeras versiones del ataque apuntan a que el coche bomba fue activado de manera remota. Sin embargo, el conductor que llegó hasta las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana no tuvo tiempo de salir y murió en el lugar.

Michoacán no reconoció grupo policial

Luego del atentado, el gobierno de Michoacán negó reconocer a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial. Las autoridades señalaron que sus integrantes se negaban a someterse a los protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

La organización está encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como ‘El Comandante Teto’, quien formó parte de los grupos de autodefensas que surgieron en 2014 para hacer frente al cártel de Los Caballeros Templarios.

Coahuayana enfrentaba momentos de tensión antes del atentado, ya que la violencia obligó a las autoridades municipales a prevenir hechos lamentables. Por ello, anunciaron la suspensión de clases.

Además, antes del coche bomba, vecinos reportaron detonaciones de menor intensidad que estarían vinculadas con el uso de drones cargados con explosivos. Según los reportes, el CJNG los lanza desde el aire para intimidar a sus contrincantes y a quienes se resisten, como en el caso de la Policía Comunitaria.