Vinculan a proceso a Iván ‘N’, ‘El Cromo’: Líder de ‘Los Cromos’ y socio del CJNG se queda en el Altiplano

'El Cromo' era clave en el tráfico de drogas y armas en beneficio de 'Los Cromos' y el CJNG.

Iván ‘N’, conocido como ‘El Cromo’, fue vinculado a proceso tras ser señalado como uno de los operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso luego de aportar datos de prueba para imputarlo por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

‘El Cromo’, líder de la organización de ‘Los Cromos’, que operan en Guadalajara, Jalisco, como socios del CJNG, se quedará en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanza la investigación en su contra.

¿Cómo operaba ‘El Cromo’ en el CJNG?

Los informes de inteligencia apuntan a que ‘El Cromo’ era clave para el tráfico de toneladas de droga en beneficio del CJNG y ‘Los Cromos’.

Con dichos cargamentos de droga, obtenía armamento pesado y contribuía a la extorsión de comerciantes.

En general, estaba involucrado con homicidios, extorsión, cobro de piso, tráfico de drogas, secuestro y tráfico de armas.

De acuerdo con la FGR, tras su detención perdió el poder dentro de la estructura criminal.

Las autoridades no han determinado cuál sería la condena en caso de que se le compruebe su culpabilidad en todos los cargos por los que se le imputa.

¿Cómo fue detenido ‘El Cromo’?

‘El Cromo’ fue detenido tras un operativo ‘sorpresa’ en Guadalajara, Jalisco, el cual no dio tiempo a sus escoltas para que reaccionaran.

Luego de labores de inteligencia se permitió el rastreo satelital y la intercepción de llamadas para cerrarle las salidas a Iván ‘N’, relacionado con el asesinato del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.

Una vez acorralado, ‘El Cromo’ fue detenido con trabajos coordinados de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, que hallaron su escondite y lo detuvieron.

Con su detención, es posible que se frene la actividad de distribución de drogas y tráfico de armas de ‘Los Cromos’.

Con información de Quadratín.