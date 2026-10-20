¿Quién es ‘Nenuco’, presunto operador del CJNG señalado de amenazar a cantantes de corridos tumbados?

Investigaciones identifican al 'Nenuco' como responsables de las operaciones del CJNG en la frontera con Estados Unidos.

Se montó un amplio operativo de fuerzas federales de seguridad para detener a Arturo Enrique Guillén García, de 38 años, alias ‘Kike’, ‘Secre’ o ‘Nenuco’; se le identifica por las áreas de inteligencia como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se refiere como su centro de actividades a Tijuana, Baja California.

Su aprehensión se registró en el área de urgencias del nosocomio privado denominado Hospital Jardines, ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, donde recibía atención médica tras haber resultado lesionado en un ataque armado registrado el viernes pasado en una cancha de futbol, localizada a unas calles.

En el dispositivo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, y la Guardia Nacional, apoyados con sobrevuelos de un helicóptero de la armada.

Las investigaciones lo aluden como responsable de operaciones del grupo delictivo en la frontera con Estados Unidos, y se le atribuye la colocación de narcomantas que amenazaron a cantantes de corridos tumbados en esa entidad.

La orden de aprehensión se ejecutó en el hospital ubicado en el cruce de Clouthier y San Luis Gonzaga por los cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales del Estado.

Se reporta también del aseguramiento de una camioneta Chevrolet pickup de color rojo, un automóvil Mazda blanco y un vehículo Toyota gris, todos con placas de circulación de la Ciudad de México, presuntamente relacionados a la red logística del detenido, los cuales fueron retirados con grúas, seguidas por un convoy militar. También se le incautaron tres armas largas, seis cargadores, y 44 cartuchos.

El ‘Nenuco’ fue baleado en un ataque armado que dejó un muerto en Zapopan

Antes de ser detenido, el ‘Nenuco’ visitó a un amigo, que es atendido en el hospital por heridas de bala, ocasionadas cuando ambos departían en el negocio de canchas de fútbol denominado ‘Soccer Park’, en la colonia Arcos de Guadalupe.

En el sitio, ubicado en el cruce de Ecónomos e Independencia, fue asesinado un hombre de aproximadamente 35 años, atacado por un individuo que vestía ropas de color amarillo, recibió balazos en el cráneo y en el tórax mientras esperaba su turno para jugar.

El agresor lesionó un compañero de equipo, al igual que al ‘Nenuco’, y luego huyó a bordo de una motocicleta apoyado por otro sujeto. El cuerpo del fallecido quedó junto a las bancas.

‘Nenuco’, ‘El Ingeniero’ y ‘El Bélico’: los nexos del CJNG

La célula delictiva a la que pertenece el ‘Nenuco’ también era integrada por Luis Manuel ‘N’, alias ‘El Ingeniero’, quien fue capturado en Zapopan el 15 de octubre pasado por elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la FGR. Considerado como encargado del diseño y construcción de túneles transfronterizos para el tráfico de drogas desde Tijuana hacia San Diego, California.

Otro de sus compañeros detenidos es Héctor ‘N’, alias ‘El Bélico’, detenido en Tlaxcala el 15 de octubre de 2026, quien también se relacionó con el Cártel Arellano Félix; se le ejecutó una orden de aprehensión en Baja California por el homicidio de un comandante en Tecate.