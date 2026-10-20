‘Por TikTok los están reclutando’: Fiscal de Nayarit explica cómo ‘engancha’ crimen organizado a jóvenes

Mismo modus operandi, diferente estado. Elvia Ludmila Heredia, fiscal general del Estado de Nayarit, confirmó que los jóvenes son reclutados a través de redes sociales, incluido TikTok, la plataforma de videos cortos más utilizada entre adolescentes.

La funcionaria señaló que dentro de las organizaciones criminales se refieren a los jóvenes reclutados como “pollitos de color”, en referencia a los animales que se obsequiaban en juegos de feria, pero que tenían muy pocas esperanzas de vida.

Usualmente, los jóvenes recién reclutados son enviados a la línea de combate en la frontera con Jalisco, Zacatecas y Durango, una ruta utilizada por los grupos criminales para el trasiego de drogas o armas.

“Hemos detectado que por TikTok los están reclutando. Incluso una detención de hace 15 días de dos jóvenes en la extracción de datos a una mujer; le piden que busque personas, es muy denostativa, le dice pollitos de color para mandarlos a la sierra”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

La oferta laboral incluye dos días de trabajo por dos días de descanso; sin embargo, una vez que los jóvenes ya están bajo control del crimen organizado, son adiestrados.

Los instructores de las personas enganchadas serían exmiembros de Seguridad Pública, afirmó Ludmila Heredia, quienes enseñan el uso de armas, tácticas de supervivencia y dónde refugiarse en caso de sobrevuelos de helicópteros.

“Son capacitados por exmiembros de seguridad pública, les enseñan supervivencia, los levantan a las 5 de la mañana, los enseñan a usar armas, a dormir en árboles, a esconderse de barrancos”, detalló.

Jalisco y el reclutamiento del cártel

El estado vecino de Nayarit, Jalisco, enfrenta la misma problemática desde hace años. Casos de algunos jóvenes desaparecidos estarían vinculados al supuesto reclutamiento de grupos delictivos.

Pese a los esfuerzos del gobierno estatal y federal, el crimen organizado mantiene sus actividades en las plataformas digitales para sumar más personas a sus filas. Se trata del mismo modus operandi: ofertas laborales falsas, citarlos, privarlos de su libertad y adiestrarlos para enviarlos al frente de batalla por el control del territorio.

Recientemente, en Nayarit fue localizado un supuesto crematorio clandestino, donde se presume que eran incinerados los restos de personas asesinadas.

Las investigaciones están en curso y oficialmente las autoridades de Nayarit no señalaron a ninguna organización criminal; sin embargo, Nayarit y Jalisco son estados donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Zacatecas y Durango son estados en disputa con facciones del Cártel de Sinaloa.