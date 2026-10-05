Investigan posible intento de atentado contra gobernador de Nayarit por caída de una aeronave

La Fiscalía de Nayarit investiga la posible relación de la caída de una aeronave con el gobernador Miguel Ángel Navarro. (Foto: Gobierno del Estado de Nayarit)

La caída de una aeronave en Ixtlán del Río es investigada por la Fiscalía de Nayarit como un posible hecho relacionado con un intento de ataque contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Elvia Ludmila Heredia Verdugo señaló que la Fiscalía investigará si las actividades detectadas en la zona estaban relacionadas con un plan para atentar contra el gobernador de Nayarit.

“Nosotros no vamos a parar la investigación hasta establecer si con los trabajos de extracción y los de inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida”, afirmó.

Como parte de las indagatorias, dijo la funcionaria, la Fiscalía estatal realizará cruces de información y continuará recabando datos mediante testigos colaboradores que permanecen detenidos.

Heredia Verdugo también vinculó la investigación con un grupo de jóvenes, algunos de ellos detenidos y otros contra quienes la Fiscalía ya solicitó órdenes de aprehensión.

Según explicó, los investigados tendrían la capacidad de trasladarse entre Tepic y Bahía de Banderas utilizando caminos de brecha.

“Ellos pueden llegar de Tepic a Bahía de Banderas por puras brechas”, señaló.

Encuentran restos óseos en Nayarit

La fiscal expuso además los hallazgos realizados durante el procesamiento de fosas en otro punto de la zona.

Indicó que las autoridades han recuperado fragmentos óseos calcinados que fueron encontrados dispersos en arroyos.

“Los están quemando, el hueso está en los arroyos, los huesitos están regados en el arroyo”, dijo.

Ludmila Heredia sostuvo que tres fragmentos encontrados corresponderían a un cuerpo, aunque los restos deberán ser sometidos a los procedimientos periciales para establecer su identidad y origen.

Respecto al desplome de la aeronave, informó que la Policía Estatal tiene bajo resguardo un perímetro de unos 200 metros.

La actuación de los elementos estatales consiste en preservar el sitio como primeros respondientes y verificar inicialmente si había personas con vida.

El análisis de los restos del avión corresponde a la Agencia Federal de Aviación Civil, que deberá aplicar los protocolos correspondientes, incluida la revisión de la caja negra.

Otro elemento que la Fiscalía considera relevante es la ubicación desde la que habría despegado la aeronave.

Heredia Verdugo dijo que se trata de una zona cercana a un río que es considerada de interés dentro de investigaciones de inteligencia sobre grupos delincuenciales.

“Ahí se descargan armas y se maneja la economía de grupos delincuenciales”, afirmó.

También mencionó como un punto bajo análisis la circulación en redes sociales de un video aparentemente grabado en el momento de la explosión.

“Es un foco rojo que tenemos en ese aspecto”, sostuvo.

¿Qué ocurrió con la aeronave y dónde fue encontrada?

Por separado, en sus redes sociales Josh Ojeda, delegado de la Comisión Nacional de Emergencias en Nayarit, informó que la aeronave fue ubicada en la serranía de Ixtlán del Río, cerca de la localidad de Los Mezquites, a unos tres kilómetros del poblado.

Ojeda identificó al comandante Óscar Quesada, como piloto, y Ángel Ricardo Granados Vargas, como copiloto de la aeronave.

Añadió que elementos de cuerpos de emergencia, Policía Estatal y Bomberos del Estado se encontraban en el lugar realizando las labores correspondientes.

Información preliminar indica que la aeronave sería un Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR, que habría salido del Aeropuerto Internacional de Tepic con destino a Aguascalientes.

La fiscal nayarita no detalló la periodicidad con la que el gobernador utilizaba esta aeronave o si tenía planificada alguna agenda los días recientes y qué relación tenía con este destino donde fue encontrada la avioneta.