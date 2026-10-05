Tepic entra en la ruta hacia Lima 2027

Tepic se convirtió en punto de encuentro para cerca de 200 jóvenes atletas de 20 países que participan en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026, competencia que además forma parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La Unidad Deportiva Nayarit recibe las pruebas del certamen continental, considerado el segundo clasificatorio para la justa panamericana que se realizará el próximo año en Perú.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez; y Luis Alberto Rivera Morales, subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), quien acudió en representación del director general del organismo, Rommel Pacheco Marrufo.

Durante la ceremonia, Navarro Quintero dio la bienvenida a las delegaciones internacionales y destacó la relevancia de que Nayarit sea sede de una competencia vinculada directamente con el proceso de clasificación a los próximos Juegos Panamericanos.

“A todos los países hermanos de América, Latinoamérica, que el día de hoy se encuentran presentes, reciban el abrazo de México. El levantamiento de pesas necesita organización, orden, disciplina, pero también necesita fuerza, voluntad, coraje, pasión, deseos de triunfar”, expresó el mandatario.

Navarro Quintero también agradeció a la CONADE la elección de la entidad como sede del campeonato y señaló que la competencia representa una oportunidad para mostrar la capacidad de Nayarit para recibir encuentros deportivos internacionales.

Por su parte, Rivera Morales destacó las condiciones de la entidad para organizar competencias de alcance continental y reconoció la infraestructura deportiva, así como la capacidad humana y técnica disponible para desarrollar este tipo de encuentros.

El Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026 reúne a representantes de distintas delegaciones del continente que buscan sumar resultados dentro de la ruta clasificatoria hacia Lima 2027.

Con cerca de 200 competidores de 20 países, Tepic concentra durante el campeonato a parte de la nueva generación de pesistas del continente, en una competencia que combina la disputa por las medallas con la posibilidad de avanzar en el camino hacia los próximos Juegos Panamericanos.