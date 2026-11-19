Licencia permanente en CDMX sin cita: sedes habilitadas, horarios y requisitos para realizar el trámite. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) dio a conocer la apertura de tres módulos de atención ciudadana para quienes deseen tramitar la licencia permanente sin cita.

El trámite de la licencia permanente tiene como fecha límite el 31 de diciembre, luego de haberse mantenido durante 2026.

Estos tres puntos operan de manera directa para la ciudadanía que acude sin cita en comparación con los diversos módulos fijos y móviles que están sujetos a las demandas y espacios libres entre las personas que sí agendaron.

¿Cuál es la ubicación de los módulos para tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

La SEMOVI designó tres sedes estratégicas para tramitar la licencia permanente sin cita en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez.

Módulo Universidad : Localizado en Avenida Universidad No. 936, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez.

: Localizado en Avenida Universidad No. 936, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez. Módulo San Andrés Tetepilco : Ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, Colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa.

: Ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, Colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa. Módulo Acoxpa: Situado en Avenida Acoxpa No. 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan.

Días y horarios para tramitar la licencia permanente sin cita

Los tres módulos brindan servicio los siete días de la semana con los siguientes turnos:

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en la CDMX

Para realizar el trámite de la licencia permanente en los módulos presenciales, los interesados deben presentar los siguientes documentos en original y copia.

Para quienes solicitan la licencia por primera vez y para conductores con antecedentes de otras entidades (foráneos) tendrán que presentar la evaluación teórica aprobada.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de pago con el costo oficial de mil 500 pesos.

Recordar que la atención sin cita está formalmente habilitada en estos tres centros; la asignación de turnos depende del flujo diario y de la capacidad operativa en ventanilla.