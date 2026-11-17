Los 49ers de San Francisco traerán de nuevo La Casa de los Fieles con motivo del regreso del equipo al Estadio Banorte para su partido contra los Minnesota Vikings. (Foto: Shutterstock, AP)

¡La fiebre roja y dorada está por apoderarse de la CDMX! Los aficionados mexicanos de los San Francisco 49ers tendrán un espacio para apoyar a Brock Purdy y celebrar el regreso de su equipo al Estadio Banorte. La Casa de los Fieles abrirá nuevamente sus puertas, con actividades especiales para los seguidores de hueso colorado de la franquicia.

El equipo dirigido por Kyle Shanahan enfrentará a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, como parte de la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL. Sin embargo, la celebración no se limitará a los aficionados que consiguieron boletos para el encuentro.

Durante los días previos al partido, los seguidores de los 49ers podrán disfrutar de música en vivo, rifas, regalos, encuentros con exjugadores y experiencias gastronómicas en distintos establecimientos de la capital del país.

¿Qué es La Casa de los Fieles de los 49ers de San Francisco?

La Casa de los Fieles es un espacio creado por los San Francisco 49ers para que sus aficionados se reúnan y disfruten de distintas actividades durante las visitas del equipo a México, como transmisiones de partidos, encuentros con exjugadores y eventos especiales.

El concepto regresa después de su edición de 2022, cuando los 49ers enfrentaron a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Durante aquella semana, más de 12 mil aficionados visitaron La Casa de los Fieles para participar en las distintas experiencias organizadas por el equipo.

Al Guido, CEO de los 49ers, destacó la relación de la franquicia con México y aseguró que el regreso representa una oportunidad para reencontrarse con una de sus comunidades de aficionados más importantes.

“Después de haber jugado dos veces en la Ciudad de México, la más reciente en 2022, regresar esta temporada al Estadio Banorte será como regresar a casa. La Ciudad de México es nuestro segundo hogar y la pasión de nuestra afición es incomparable”, expresó.

¿Qué actividades habrá en La Casa de los Fieles?

Los San Francisco 49ers prepararon una serie de eventos para sus seguidores, entre los que destacan una reunión previa al partido contra Minnesota y una fiesta para quienes no puedan asistir al Estadio Banorte.

La semana de actividades comenzó el pasado 15 de noviembre con una fiesta para seguir el dramático partido entre los San Francisco y los Dallas Cowboys, donde los 49ers consiguieron la victoria por 46-40 ante el equipo de la ‘Estrella Solitaria’.

Durante el evento, los aficionados pudieron disfrutar de entretenimiento en vivo y de la presencia de exjugadores y Sourdough Sam, mascota oficial del equipo. Además, los primeros mil 200 asistentes recibieron una figura coleccionable de George Kittle vestido de luchador.

Antes del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para este fin de semana, se realizarán las siguientes actividades en La Casa de los Fieles:

21 de noviembre , 11:00 a. m. — 49ers Faithful Fan Rally: Los aficionados podrán participar en una fiesta con música en vivo, rifas, regalos y sorpresas. También se contempla la presencia de exjugadores de San Francisco y de la mascota Sourdough Sam.

, 11:00 a. m. — 49ers Faithful Fan Rally: Los aficionados podrán participar en una fiesta con música en vivo, rifas, regalos y sorpresas. También se contempla la presencia de exjugadores de San Francisco y de la mascota Sourdough Sam. 22 de noviembre, 5:00 p. m. — 49ers Gameday Watch Party: La Casa de los Fieles recibirá a quienes no asistan al estadio para disfrutar de la transmisión del partido contra los Vikings, con un ambiente inspirado en el Levi’s Stadium.

Para la última actividad, los organizadores preparan una experiencia que incluirá la presentación de los jugadores titulares, cánticos de los aficionados, música para celebrar las anotaciones, regalos y apariciones de exjugadores.

En una de las sucursales de Pinche Gringo BBQ será la casa de los fans de los 49ers durante el fin de semana. (Foto: Cecilia L. García)

¿Dónde estará La Casa de los Fieles y cómo es el lugar?

La Casa de los Fieles estará ubicada en Pinche Gringo BBQ Warehouse Polanco, un restaurante especializado en barbecue estadounidense que se transformará temporalmente en el punto de reunión oficial de los seguidores de los 49ers.

El establecimiento se encuentra en Lago Iseo 296, colonia Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, cerca de la zona de Polanco.

Pinche Gringo BBQ nació en 2013 y se especializa en la preparación de carnes ahumadas al estilo texano. Entre sus principales platillos destacan el brisket, las costillas de cerdo y otras especialidades acompañadas de guarniciones tradicionales de la cocina estadounidense.

El restaurante ocupa una antigua bodega industrial adaptada para recibir a los visitantes. Cuenta con techos altos, estructuras metálicas, mesas de madera y espacios amplios, además de pantallas para ver partidos de la NFL y otros eventos deportivos.

¿Dónde habrá más eventos de los 49ers de San Francisco en CDMX?

La celebración por el regreso de los 49ers no se limitará a La Casa de los Fieles. La franquicia también presentó el Mexico City Foodie Passport, una iniciativa gastronómica donde negocios locales ofrecerán experiencias inspiradas en el equipo.

El programa incluye alimentos temáticos y actividades para los aficionados de los 49ers, similares a las que se realizarán en La Casa de los Fieles.

La iniciativa se realizó anteriormente en Melbourne, Australia, y ahora llega a la CDMX con la participación de Pinche Gringo BBQ y otros 3 establecimientos.

Tacos Atarantados

La sucursal de Palmas, ubicada en Sierra Mojada 215, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, participó en una actividad especial el 16 de noviembre.

El establecimiento, originario de Monterrey, preparó una torta exclusiva inspirada en los colores de los 49ers. El programa también contempla exhibiciones de mercancía del equipo, sorpresas y apariciones especiales.

Mitote Café

La cafetería ubicada en Matías Romero 316, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, tendrá una actividad especial este martes 17 de noviembre, de 12:00 a 2:00 p. m.

Mitote Café ofrece café cultivado en México y promueve la cultura cafetera del país. Durante la semana del partido, los aficionados de los 49ers podrán reunirse en el establecimiento y disfrutar de las actividades especiales organizadas por el equipo.

Glace Bistro

El establecimiento ubicado en Ensenada 6, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, recibirá a los aficionados el miércoles 18 de noviembre, de 1:00 a 3:00 p. m.

Bajo la dirección de Mauricio Villa, conocido como ‘el alquimista del helado’, Glace Bistro preparó un helado exclusivo inspirado en el tradicional pan de masa madre de San Francisco, con notas de anís estrellado, pan tostado y chocolate negro.

Con estas actividades, los San Francisco 49ers buscan extender la celebración por su regreso a México más allá del Estadio Banorte, donde enfrentarán a los Minnesota Vikings con el objetivo de conseguir una victoria que los mantenga entre los principales contendientes para llegar al Super Bowl LXI.