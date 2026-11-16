La mamá de Fred Warner influyó en su carrera deportiva que lo llevó a la defensa de los San Francisco 49ers. (Foto: AP)

Laura Warner es la madre de Fred Warner, linebacker de los San Francisco 49ers, y una de las figuras más importantes en la vida del jugador. Ella se encargó de criarlo a él y a sus hermanos, además de transmitirles la importancia del esfuerzo y el trabajo constante.

Su influencia también está relacionada con la identidad mexicana que el deportista reconoce con orgullo. Las raíces de Warner provienen de su familia materna: su abuelo nació en México y Laura fue quien mantuvo presente ese vínculo cultural en su hogar.

La historia familiar de los Warner también está marcada por los sacrificios que hizo Laura para sacar adelante a sus hijos. Su apoyo acompañó a Fred desde sus primeros años en el futbol americano hasta su llegada a la NFL, cuando fue seleccionado por San Francisco 49ers en el Draft de 2018.

¿Quién es Laura, mamá de Fred Warner, estrella de la NFL?

Fred Warner contó en una entrevista que sus papás se divorciaron cuando era un niño y creció junto a sus dos hermanos en California, donde también vivió su abuelo, originario de Jalisco.

“Mi madre tuvo la enorme tarea de criarnos no solo a mí, sino también a mis dos hermanos menores. La veíamos levantarse, conducir una hora hasta el trabajo y quedarse hasta tarde para mantenernos”, contó el jugador en una entrevista para Essentialy Sports, donde también reveló que en su casa siempre se habla español.

En otra plática, Laura mencionó que Fred “probó todos los deportes”, desde el futbol, basquetbol y beisbol, pero cuando llegaron al futbol americano, él se enamoró de ese deporte y comenzó a practicarlo.

Posteriormente, su mamá decidió inscribir al ahora defensa de los San Francisco 49ers en la Universidad Brigham Young, con enseñanza religiosa, pues ella es muy devota.

“Soy conversa a la Iglesia SUD. Me uní a la iglesia cuando estaba en la preparatoria. Quería que Fred siguiera creciendo en la iglesia y pensé que si podía jugar en cualquier lugar, ¿por qué no jugar para una universidad donde también pudiera crecer como hombre y poseedor del sacerdocio?”, declaró Laura en una entrevista para el mismo colegio.

Según una entrevista de la señora Warner a Santa Cruz Sentinel, ella se desempeñó como secretaria de un despacho de abogados y a consecuencia de su trabajo, su hijo Fred debía cuidar a sus hermanos en su ausencia.

Pero todo ese sacrificio rindió fruto, pues su hijo llegó como jugador de la NFL en el 2018 y en 2020 fue nombrado capitán del equipo y ha recibido reconocimientos como la selección al Pro Bowl y el nombramiento All-Pro del primer equipo. Su desempeño y liderazgo lo han consolidado como uno de los referentes de la defensa de los San Francisco 49ers.

¿Cuándo es el partido de los 49ers contra los Vikings en México y a qué hora?

El encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México.

El partido comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. Este enfrentamiento forma parte de la temporada regular 2026 de la NFL y representa el regreso de la liga a territorio mexicano.