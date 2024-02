Fred Warner, el ‘mexicano’ que busca ganar el Super Bowl con los 49ers de San Francisco

Aunque el futbol americano de la NFL es muy popular en México, los representantes tricolores dentro de la liga son pocos, por lo que cualquier posibilidad de asociar a algún jugador con las raíces mexicanas debe ser aprovechado.

Tal es el caso de Fred Warner, linebacker de los 49ers de San Francisco, quien pese a no tener un nombre que suene hispano, por su sangre corre la herencia mexicana del lado materno, la cual suele presumir con orgullo, incluso llegando a portar la bandera tricolor en su casco.

Esta será la segunda ocasión que Warner juegue el Super Bowl, pues fue parte del equipo de los 49ers que perdió el juego por el título de la temporada 2019, precisamente, frente a los Jefes de Kansas City.

La herencia mexicana de Warner se debe a que su abuelo materno nació de este lado de la frontera, y fue su madre, Laura, quien le inculcó ese amor por México y quien lo impulsó para tomar el camino del futbol americano y llegar a ser uno de los baluartes de la defensiva de los ‘niners’.

Fred Warner ya tuvo la oportunidad de jugar en su otro país, pues fue parte del roster de San Francisco que enfrentó a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca, en 2022, y salió corriendo de los vestuarios con una bandera mexicana de grandes dimensiones, la cual ondeó con emoción y orgullo. También ha portado el verde, blanco y rojo en sus spikes de juego.

De acuerdo con el sitio oficial de los 49ers de San Francisco, Federico Anthony Warner resalta que siempre se debe trabajar fuerte, ser humilde y agradecido para lograr el éxito y cumplir los objetivos de vida, filosofía que suele tener la sociedad mexicana.

Fred Warner, indiscutible de la defensa ‘niner’

El linebacker de raíces mexicanas fue tomado por San Francisco en el draft de la NFL de 2018, y desde la temporada de ese año, Warner ha sido titular indiscutible en la defensiva del equipo californiano, y solo se ha perdido un juego en las seis campañas que ya suma en la NFL.

En total, Warner ha disputado 98 juegos, ha conseguido 8 intercepciones para 135 yardas y una de éstas la devolvió a la zona de touchdown, en 2019, también ha forzado 11 balones sueltos, de los cuales ha recuperado seis.

En cuanto a capturas de quarterback, el mexicano tiene nueve y suma 766 tacleadas, de las cuales 493 han sido individuales y 273 asistidas.

Respecto a playoffs, Warner ha jugado 11 partidos, tiene dos intercepciones, un balón suelto forzado y 84 tacleadas.

Defensiva debe mejorar: Warner

Fred Warner aceptó que la defensiva ha sido el punto frágil del equipo en los playoffs, lo cual debe cambiar en el Super Bowl LVIII, que disputarán el próximo 11 de febrero ante los Jefes de Kansas City en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“No hemos sido lo suficientemente buenos. Hemos visto los vídeos y los rivales han tenido una gran oportunidad de ganar debido a nuestro desempeño; eso no puede suceder tenemos la oportunidad de corregir los errores que hemos cometido en el juego más importante”, afirmó el defensivo.

Warner, quien tiene raíces mexicanas gracias a su madre, aseguró que la lección la tienen aprendida, tras los juegos previos de los playoffs de la temporada 2023.

“Intentaremos conquistar a jugadores específicos para mostrar más consistencia. Puedo ver jugadas del último partido en las que no me esforcé al 100 por ciento y eso simplemente no va a suceder de nuevo”, advirtió.

Con información de EFE