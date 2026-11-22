Antonio Carlos Santos también jugó con Tigres, Veracruz, Sanfrecce Hiroshima, Santos Laguna, Morelia y Atlante antes de concluir su trayectoria profesional.

Antes de que Antonio Carlos Santos comenzara su faceta como empresario, construyó una trayectoria en el futbol mexicano, especialmente con el Club América, equipo donde se convirtió en una de las figuras más recordadas de su historia.

El brasileño llegó a Las Águilas en 1985, procedente del Botafogo de su país. Después de su primera etapa con el conjunto azulcrema, defendió las camisetas de Tigres, Veracruz, Sanfrecce Hiroshima, Santos Laguna y Morelia, entre otros clubes.

Ahora, su nombre volvió a los reflectores por un asunto ajeno a las canchas: denunció presuntas irregularidades relacionadas con pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una empresa intermediaria por trabajos que, asegura, realizó su compañía.

El exmediocampista pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se atienda su reclamación, pues sostiene que su empresa entregó los servicios solicitados, pero no recibió el dinero correspondiente.

¿Cuál es la trayectoria de Antonio Carlos Santos en el futbol mexicano?

Antonio Carlos Santos, conocido como ‘El Negro’, nació el 8 de junio de 1964 en Brasil. Se desempeñaba como mediocampista ofensivo y comenzó su carrera profesional en equipos de su país, entre ellos Botafogo y Fluminense.

Su llegada al América representó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Con el conjunto de Coapa encontró un lugar en el futbol mexicano y se convirtió en una pieza importante de una generación que consiguió varios campeonatos.

De acuerdo con ESPN, el brasileño fue fundamental en la época dorada de las Águilas durante la segunda mitad de la década de los ochenta. Su desempeño lo colocó entre los futbolistas extranjeros más destacados que han vestido la camiseta azulcrema.

Antonio Carlos Santos exige pagos por servicios a Pemex (Foto: Cuartoscuro).

Durante su paso por el equipo consiguió dos títulos de Liga, además de campeonatos internacionales, entre ellos la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana. También tuvo una etapa en el Porto de Portugal.

Después de su experiencia europea regresó a México y continuó su carrera en distintos clubes. Su recorrido incluyó equipos nacionales entre los cuales destacan Tigres, Santos Lagunas y Morelia, así como una experiencia en el futbol japonés con el Sanfrecce Hiroshima, antes de cerrar su etapa como jugador profesional.

¿Cuándo se retiró Antonio Carlos Santos?

De acuerdo con Transfermarkt, Antonio Carlos Santos concluyó su trayectoria como futbolista profesional en 2000. Su último equipo fue Atlante.

Tras dejar las canchas, el brasileño también desarrolló actividades empresariales. Una de las compañías vinculadas con él es Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), constituida en 2012 en Boca del Río, Veracruz, según información publicada por AS México.

La empresa se especializa en servicios para la industria petrolera y energética. Entre sus actividades se encuentran los análisis de riesgos, seguridad industrial, prevención de accidentes, diagnósticos energéticos y elaboración de planes de respuesta ante emergencias, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

En esta red social, SCTPA indica que tiene su sede en Paraíso, Tabasco, y declara contar con una plantilla de entre 11 y 50 trabajadores. Emma Portugal, esposa del exfutbolista, figura como accionista mayoritaria de la compañía, según la investigación de AS México.

¿Por qué Antonio Carlos Santos pidió ayuda a Sheinbaum?

El conflicto que denunció Santos está relacionado con servicios especializados que su empresa habría realizado para Pemex entre 2020 y 2023. Según su versión, la compañía atendió solicitudes de análisis de riesgos de procesos y otras actividades técnicas, para las cuales presentó propuestas, las cuales fueron aceptadas y se procedió a trabajar.

El exjugador explicó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, que durante el proceso intervinieron distintas compañías para hacerles el pago por sus servicios: “Nosotros trabajamos, entregamos, pero al final, para solicitar el pago, Pemex busca como mecanismo a varias empresas, primero con Pipsa, luego fue con Subtec y después llegó con Mexxus”.

Santos afirma que Mexxus Drilling International, fue quien presuntamente recibió el dinero por trabajos que fueron ejecutados por SCTPA. También cuestionó que Pemex argumentara que ellos nunca tuvieron un trato directo con su compañía.

“Ellos siguen diciendo que nosotros no tenemos contrato directo, pero ¿cómo puedo no tener contrato directo si yo aparezco como ejecutor, aparezco en el RAF, tengo sus oficios de entrega, tengo todo lo comprobable para poder demostrar que trabajamos directamente?”, expresó.

Ante esta situación, el brasileño aseguró que presentó una denuncia ante Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. También difundió un mensaje dirigido a Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención: “Hoy después de cumplir mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”, dijo en su video de Instagram.

En su petición a la mandataria, Santos añadió: “No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta. Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitamos su intervención”.