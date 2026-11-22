El futuro de Jamal Musiala en el Bayern Múnich atraviesa un momento de incertidumbre. El futbolista alemán todavía intenta recuperar su mejor versión después de una serie de lesiones y problemas neurológicos, pero ahora enfrenta cuestionamientos de los principales directivos del club sobre las condiciones de su contrato y su capacidad para volver al nivel que lo convirtió en una de las figuras del equipo.

La polémica creció después de las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge, integrante del consejo de supervisión del Bayern Múnich, quien planteó la necesidad de revisar la situación contractual del mediocampista. Sus palabras se sumaron a las críticas que anteriormente habían expresado Uli Hoeneß, presidente honorario de la institución, y Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo.

El tema llegó hasta la asamblea general anual del equipo alemán, donde algunos socios cuestionaron la manera en que los dirigentes han hablado públicamente sobre los problemas de Jamal Musiala. Incluso FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, intervino para pedir que proteja al internacional alemán durante su recuperación.

Jamal Musiala se desplomó dos veces en la cancha. (Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI).

¿Qué dijeron los directivos del Bayern Múnich sobre Jamal Musiala?

La controversia tomó fuerza después del empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Colonia, el pasado viernes 20 de noviembre. Ese encuentro también marcó el regreso de Jamal Musiala a las canchas, luego de permanecer fuera por una lesión muscular.

El futbolista ingresó como suplente al minuto 70, pero su reaparición quedó acompañada por las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge, quien consideró necesario analizar las condiciones económicas de su contrato ante las dudas sobre su recuperación.

“Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión”, expresó el directivo.

Rummenigge también cuestionó si las cantidades establecidas en el acuerdo seguirían siendo justificables en caso de que el mediocampista no consiga recuperar su rendimiento.

Anteriormente, Uli Hoeneß también había manifestado dudas sobre las posibilidades de que Musiala volviera a mostrar el nivel futbolístico que tenía antes de sus problemas de salud. Por su parte, Jan-Christian Dreesen respaldó la postura de la institución y señaló que el club tendría que evaluar su evolución.

Musiala regresó a las canchas con el Bayern Múnich tras una lesión muscular. (Foto: EFE) (FOTO: EFE)

FIFPRO critica al Bayern Múnich por sus declaraciones sobre Musiala

Las palabras de los directivos provocaron una respuesta de FIFPRO, organización internacional que representa a los futbolistas profesionales. El sindicato manifestó su preocupación por la manera en que el Bayern Múnich ha abordado públicamente la situación contractual del jugador.

En un comunicado difundido el sábado 21 de noviembre, la organización consideró que los comentarios de Hoeneß, Dreesen y Rummenigge podrían formar parte de una estrategia para ejercer presión sobre Musiala y sus representantes antes de una posible negociación.

“Un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio”, señaló FIFPRO en su posicionamiento.

El organismo también recordó que los equipos tienen la responsabilidad de proteger a sus jugadores, especialmente cuando atraviesan procesos de recuperación física y enfrentan incertidumbre sobre su futuro profesional.

FIFPRO advirtió que convertir las condiciones contractuales y los problemas de salud de Jamal Musiala en un debate público puede afectar su bienestar emocional.

Además, defendió la vigencia de los acuerdos entre clubes y jugadores, al considerar que una lesión o una disminución en el rendimiento deportivo no justifican cuestionar públicamente las condiciones previamente establecidas.

¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala?

Los problemas de salud de Jamal Musiala generaron preocupación después de que sufriera dos episodios de pérdida de conciencia durante la pretemporada. Posteriormente, el futbolista fue diagnosticado con crisis de ausencia relacionadas con una disfunción neurológica.

Se trata de episodios que pueden provocar alteraciones breves de la conciencia. El propio jugador explicó que se encontraba bajo atención médica y que su diagnóstico correspondía a una condición tratable.

A esta situación se sumaron otros problemas físicos. En julio de 2025 sufrió una fractura de peroné y una lesión en el tobillo durante el Mundial de Clubes, mientras que en septiembre de 2026 presentó una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas.

Después de varios meses de recuperación, el internacional alemán volvió a tener minutos frente al Colonia el 20 de noviembre. Su participación representó un paso importante en su regreso, aunque todavía está por verse cuándo podrá recuperar la continuidad y el rendimiento que tenía antes de sus problemas físicos.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Jamal Musiala con el Bayern Múnich?

Jamal Musiala tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2030, luego de firmar una renovación en febrero de 2025. El acuerdo se convirtió en una apuesta importante del equipo alemán por mantener a uno de sus futbolistas más destacados.

Por ahora, no existe una decisión confirmada para rescindir ese vínculo. Las declaraciones de los directivos apuntan a una posible revisión de las condiciones contractuales si el jugador no consigue recuperar su mejor nivel, pero cualquier modificación tendría que abordarse con el futbolista y sus representantes.

Con información de EFE