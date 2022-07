Lewandowski se despide del Bayern Munich: ‘Fueron 8 años especiales y eso no se olvida’

El delantero Robert Lewandowski, que en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador del Barcelona para las tres próximas temporadas, se despidió este sábado del club y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán.

”Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos”, explicó en declaraciones a Sky Sports.

“Estos ocho años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuve tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etcétera”, añadió.

La idea del jugador polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern, es incorporarse lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza hoy por Estados Unidos.

Lewandowski, de 33 años, y el Barça tienen un acuerdo cerrado desde hace semanas, pero la entidad azulgrana y el Bayern, que el pasado viernes dio su aprobación definitiva al traspaso, aún deben cerrar todos los detalles de la operación para que el fichaje sea oficial.

Confirmado el traspaso de Robert Lewandowski al Barcelona

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, confirmó este sábado que la transferencia del delantero polaco ya está estipulada de ‘palabra’ con el conjunto azulgrana.

“Hemos llegado a un acuerdo verbal con Barcelona. Es bueno tener claridad para todas las partes”, dijo Hainer en la cuenta oficial del Bayern en Twitter. “Robert es un jugador increíble y ganó todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos”, finalizó.

Lewandowski es uno de los artilleros más prolíficos de la década pasada, por tanto su transferencia elevaría en gran medida las posibilidades de Barcelona de reconstruir un equipo competitivo después de una temporada sin títulos tras la partida de Messi, su máximo goleador histórico.

Cabe recordar que a finales de mayo el jugador polaco expresó que su permanencia en el equipo alemán había concluido: “mi historia con Bayern Munich ha terminado”, al fracasar las negociaciones para una extensión de su contrato, que abarcaba una temporada más.

Ahora se sumará a un equipo dirigido por Xavi Hernández que sumó a Aubameyang y Ferran Torres para los goles desde que Depay sufrió una lesión y perdió el puesto de artillero principal. Contará para la creación de jugadas con los jóvenes y talentosos mediocampistas de la selección española Pedri González y Gavi Páez.

Con información de EFE