América se enfrenta a Tigres en la última jornada del Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Shutterstock/Ligamx)

La fase regular del Apertura 2026 de Liga MX tiene un último capítulo, donde el Club América todavía tiene una oportunidad para modificar su posición en la tabla general antes del inicio de la Liguilla en el partido contra Tigres.

El conjunto azulcrema visita el Estadio Universitario, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17. Los dirigidos por Guillermo Almada buscan cerrar la primera etapa del campeonato con una victoria, mientras que los universitarios intentan despedirse de su afición con un resultado positivo.

El último partido del América en el Apertura 2026 de Liga MX es contra Tigres. (Foto: Cuartoscuro)

América vs. Tigres: Fecha, horario, dónde ver EN VIVO

El partido entre América y Tigres es el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, también conocido como ‘El Volcán’, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los aficionados que quieran seguir el último partido de América en la fase regular del Apertura 2026 tendrán diferentes alternativas para ver el encuentro desde México.

La transmisión estará disponible a través de:

Televisión abierta: Azteca 7.

Azteca 7. Televisión de paga: FOX.

Tigres ya está eliminado del Apertura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo llegan América y Tigres a la Jornada 17 del Apertura 2026?

El Club América llega a este compromiso ubicado en el segundo lugar de la clasificación general, con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y dos derrotas. Sin embargo, el equipo de Guillermo Almada atraviesa un cierre complicado, pues acumula varios encuentros sin conseguir una victoria.

Su resultado más reciente fue un empate ante Pumas en el Clásico Capitalino, por lo que las Águilas necesitan recuperar el triunfo para mantener sus posibilidades de terminar como líderes del campeonato. Además, el equipo debe estar atento a la situación física de algunos de sus futbolistas, entre ellos Brian Rodríguez, quien presentó molestias musculares durante la preparación del encuentro.

En tanto, Tigres ocupa el decimoquinto puesto con 15 unidades, luego de registrar tres triunfos, seis empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich quedó sin posibilidades de clasificar a la Liguilla y buscará cerrar su participación en el torneo con una victoria ante su afición y no correr riesgo de quedarse en el sótano de la tabla.

En su compromiso anterior, los universitarios cayeron 3-2 frente a Cruz Azul, resultado que confirmó su eliminación de la fase final.

Guillermo Almada es el DT del Club América. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Tabla del Apertura 2026: ¿Qué pasa si América le gana a Tigres?

América todavía tiene posibilidades matemáticas de terminar como líder general del Apertura 2026, pero necesita ganar su partido ante Tigres y esperar un resultado favorable en el encuentro entre Chivas y Cruz Azul.

‘La Máquina’ ocupa actualmente el primer lugar con 32 puntos, mientras que las Águilas y Guadalajara tienen 30 unidades. Por ello, una victoria permitiría al conjunto azulcrema llegar a 33 puntos y superar momentáneamente a los cementeros.