Luis Donaldo Colosio se despidió este jueves del Senado de la República, al solicitar licencia con motivo de su aspiración a la gubernatura de Sonora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

El emecista fue arropado con elogios por sus colegas de casi todas las fracciones parlamentarias, sólo el PAN no le dedicó unas palabras.

“Quiero decirle que he podido conocer muy de cerca a un hombre sumamente sensible y comprometido con sus seres queridos y su país, y que en lo político ha demostrado que sin estridencias, siempre con la razón, se pueden construir grandes acuerdos.

“No tengo ninguna duda que Luis Donaldo refrescará la vida pública de su estado, como lo ha hecho en el Senado, y en todo el país”, expresó Clemente Catañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano .

Amalia García, también de Movimiento Ciudadano, dijo que es un político con “calidad humana, congruencia, integridad y valor civil”.

Maki Ortiz, del PVEM, comentó que su trabajo deja una huella importante con 150 iniciativas y seis leyes.

“Se puede hacer política con propuestas importantes, defendiendo ideas, incluso en el desacuerdo”.

Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que es una persona “afable y amable, y le has dado nivel político a este debate”. Destacó que es tiempo de defender la democracia y el “legado de nuestros padres y nuestros abuelos”.

Geovanna Bañuelos, senadora del PT, también le reconoció, y agregó que “es un político de talla nacional, con enorme compromiso y reconocimiento a los derechos humanos y laborales”.

“Veo en ti compromiso, ese caminar, y escribiendo siempre a favor de las infancias, los jóvenes, y de lo importante que significa hacer pluralidad y construir para un México más libre y soberano”, agregó Guadalupe Chavira, de Morena.

“¡Te voy a extrañar caray! Ya no voy a tener vecino. Hasta siempre querido mejor amigo de escaño”, agregó Simey Olvera, también de Morena, quien se sienta a su lado y por lo mismo se abstuvo de votar su licencia.

El emecista agradeció a su colegas, y afirmó que ser senador ha sido el más alto honor que ha tenido.

“El tiempo y el trabajo que pasamos aquí lo hicimos con disposición de llegar a los mejores acuerdos, siempre con respeto y alturas. A todos ustedes, más que compañeros, tengo el honor de llamarlos amigos, amigas. Sonora siempre será su casa, y los voy a esperar a todos y a todas”.

Senadores exigen a Alfonso Durazo no meter mano en elecciones en Sonora

Ante a licencia de Luis Donaldo Colosio como senador para contender por la gubernatura de Sonora, senadores exigieron al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño , no meter la mano en la elección, dado que también es presidente del Consejo Nacional de Morena.

“Más le vale que no meta mano. Lo vamos a tener vigilado. Vamos a estar al tanto de lo que suceda en la contienda de Sonora.

“Le exigimos que se apegue a la ley, que no ceda a la tentación de meter la mano en el proceso electoral y que las y los sonorenses se expresen con libertad”, declaró Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, en entrevista con medios de comunicación.

Destacó que la tarea de un gobernador es garantizar elecciones limpias , y que la decisión del pueblo de Sonora sea libre.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador independiente, dijo que el cargo partidista del gobernador puede ser un riesgo.

“Yo nunca me confiaría en que teniendo esa doble calidad pudiera ser imparcial”.

Se le cuestionó si le ve posibilidad a Luis Donaldo Colosio.

“Tiene una muy buena carta de presentación, no nada más por el apellido, sino por el nombre. Ahora esperemos que tenga una buena propuesta”.

Sin embargo, perfiló que al tener en la competencia a Lorenia Valles, por Morena, y Antonio Astiazarán, aspirante de PRI-PAN, la elección podría quedar en tercios.

“Le veo posibilidades a las tres personalidades que van a competir. Dije hace un momento que me parece una elección que necesariamente se irá a tercios y donde el tercio mayor pues será el que pueda ganar”.

El emecista Castañeda Hoeflich coincidió con el sonorense.

“Yo creo que el día de hoy es una elección que arranca en tercios con la enorme diferencia de que nuestro compañero Luis Donaldo Colosio va a empezar apenas su proceso de precampaña.

“Lo que dicen los números es que quien tiene mayor potencial de crecimiento justamente para construir una nueva mayoría en Sonora es justamente Luis Donaldo Colosio. Yo estoy plenamente convencido que se alzará con la victoria”.