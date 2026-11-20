Jesús Zambrano advirtió que habrá una sobrerrepresentación en el Congreso si no se 'frena' a Morena en 2027.

Jesús Zambrano, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), confirmó que se reúne con los líderes del PAN y PRI con la intención de construir un frente en contra de Morena.

“Hagamos todo lo posible por sumar esfuerzos que permitan sacarlos o que sea un verdadero contrapeso para el gobierno a partir de 2027. Aunque suenen irrealizables algunas propuestas, es bueno que organizaciones civiles se sumen a partidos políticos”, dijo Zambrano en entrevista con Azucena Uresti.

El experredista anunció que el próximo 6 de diciembre habrá una marcha nacional convocada por ciudadanos inconformes con la situación del país.

“Vamos a tener una sobrerrepresentación anticonstitucional que no se ganó en las urnas; como en 2024, corremos ese riesgo. Hagamos todo lo posible por sumar esfuerzos que permitan sacarlos o que sea un verdadero contrapeso para el gobierno a partir de 2027”, advirtió el político.

¿Qué sabemos de las reuniones de Jesús Zambrano con el PAN y el PRI?

Zambrano confirmó que hace unos días se reunió con el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, y antes, con el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno.

“He estado trabajando con Jorge Romero sobre la necesidad de sumar esfuerzos; he platicado también con Alito y ha impulsado una alianza amplia con la necesidad de crear acuerdos”, dijo.

El exlíder del PRD advirtió que insistirá en que haya un consenso político y de ciudadanos para ‘sacar’ a Morena del poder en las próximas elecciones de 2027.

“Que la oposición no sea silenciada; allá en las cámaras quién sabe qué pueda decidirse, por eso necesitamos estar presentes en las calles y para 2027 ojalá logremos conformar un frente amplio social y político que permita que haya candidaturas con alianzas y acuerdos para ganarle a Morena”, agregó.

¿Qué dijo Jesús Zambrano sobre la corrupción en el INE?

Jesús Zambrano también expresó su preocupación ante el escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, no tiene responsabilidades penales a pesar de los señalamientos que hay en su contra.

“Preocupantemente para el país ha estado sucediendo esto, un escándalo inédito de corrupción por todos los cambios legales que los diputados de Morena hicieron”, añadió.

Por esa razón, Zambrano acusó que existe un pacto de impunidad entre el Gobierno y el INE.

“Ni siquiera hay una carpeta abierta de investigación de la Fiscalía General de la República contra la señora Taddei. Absolutamente nada, ni contra Octavio Romero, ni contra Andy López, ni contra Adán Augusto López, ni contra Rubén Rocha Moya, ni contra nadie”, apuntó.