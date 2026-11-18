Grecia Quiroz declaró que tiene tiempo para definir si buscará la gubernatura de Michoacán.

¿El movimiento del sombrero llegará a las urnas en Michoacán? Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, está por definir si competirá por la gubernatura en las Elecciones 2027.

La edil no ha dado a conocer su decisión definitiva, y será hasta mitad de diciembre si buscará la candidatura, ya sea de manera independiente o bajo representación de algún partido, luego de ser invitada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano en meses recientes.

De acuerdo con Grecia Quiroz, aún cuenta con mes para definir su participación en las elecciones en Michoacán, donde competiría contra Carlos Torres Piña, exfiscal que llevó el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y ahora es abanderado de Morena.

Aún sin confirmar si dejará su cargo como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz sostuvo que las y los ciudadanos decidirán si darle continuidad al Movimiento del Sombrero en la localidad durante las elecciones.

“Los mejores jueces son los ciudadanos, porque ellos son los que al final del día o se han sentido representados o se han sentido decepcionados”, declaró.

Movimiento del Sombrero buscará llegar al Congreso de la mano de Grecia Quiroz

De acuerdo con Grecia Quiroz, el Movimiento del Sombrero actualmente prepara la participación de ciudadanos en candidaturas a diputaciones federales y locales, además de presidencias municipales en Michoacán.

La edil expuso que ya hay acercamientos en personas interesadas en competir bajo la representación del movimiento, por lo que el análisis de perfiles ya comenzó.

Se espera que en los próximos días se den a conocer los nombres de la primera convocatoria relacionada con diputados federales.

Grecia Quiroz no determinó quién sería su reemplazo en caso de que abandone la presidencia municipal de Uruapan para competir en las elecciones.

La alcaldesa está señalada por el asesinato de Carlos Manzo, esto debido a su negativa para entregar celulares a más de un año del ataque armado en el Festival de las Velas.

Con información de Quadratín.