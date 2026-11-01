Uruapan marcha a un año del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz pide no normalizar violencia

Grecia Quiroz encabezó la marcha por la justicia y la paz, a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Al cumplirse un año del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo , su pareja y actual alcaldesa, Grecia Quiroz , encabezó una marcha acompañada de al menos 2 mil 500 gente en La Perla del Cupatitzio.

Bajo estrictas medidas de seguridad, Quiroz señaló que “no se debe normalizar la violencia”.

Quiroz exigió que tanto en Michoacán como en el resto del país la inseguridad debe ser una alta prioridad, y agregó: “no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien”.

La presidenta municipal publicó que “este año es el más triste de mi vida” tras el asesinato de su pareja.

La marcha multitudinaria fue llamada por “La Justicia y La Paz”, donde la gente que acudió estuvo ataviada de color blanco y algunos con sombrero que es el símbolo del Movimiento de Manzo.

Grecia Quiroz vistió una playera blanca con la imagen de Carlos Manzo y caminó junto con los ciudadanos.

Develan estatua de Carlos Manzo en Uruapan

A un año de su asesinato, Carlos Manzo recibió un homenaje en su tierra y con su gente en la calle.

Se develó una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos y se colocó una ofrenda dentro del Festival de las Velas .

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, informaron que la movilización registrada este día en el municipio de Uruapan se desarrolló de manera pacífica.

De acuerdo con el monitoreo operativo de las corporaciones, se registró una concurrencia aproximada de 2 mil 500 asistentes, algunas de ellas provienen de diversos estados del país como Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Ciudad de México.

Para salvaguardar la integridad tanto de los participantes como de la población local y automovilistas, la SSP mantuvo un dispositivo vial y de proximidad social en las principales rutas y puntos de concentración.

Centenares de elementos de las fuerzas armadas —federales y estatales—, coadyuvaron a que la marcha concluyera sin incidentes que lamentar.

La Fiscalía de Michoacán sostiene que el asesinato de Manzo fue por venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

La institución de justicia reportó 90-92 por ciento de avance, con 34 detenidos, incluyendo a Ramón Ángel ‘El R1′ y Jorge ‘El Lic’ como presuntos autores intelectuales.

Grecia Quiroz insiste en que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se investigue el posible móvil político.

Ella, de manera sistemática, se ha negado a entregar a la Fiscalía local los celulares de Carlos Manzo , para que formen parte de la indagatoria.

El menor de edad quien disparó hace hoy un año su arma de fuego —hace un año— en contra Carlos Manzo, fue asesinado momentos después por un integrante del círculo de seguridad del presidente municipal.