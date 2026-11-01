‘La traición a la patria los une’: Citlalli Hernández critica reunión de Alito y Maru Campos

Alito Moreno respaldó a Maru Campos y planteó una alianza PRI-PAN para 2027. Citlalli Hernández respondió con una crítica en redes sociales. (Cuartoscuro).

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, lanzó una crítica contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que ambos coincidieran en un acto político y manifestaran su disposición a trabajar juntos rumbo a las elecciones de 2027.

A través de una publicación en X, cuestionó la cercanía entre el priista y la mandataria panista, al señalar que los une la “traición a la patria” y la “subordinación a los intereses injerencistas”.

“Que lo que la ‘traición a la Patria’ y la ‘subordinación a los intereses injerencistas’ han unido no lo separa nadie. Ni el ridículo que hacen ni el desprecio del pueblo que generan. ¡Tal para cual! La una para el otro”, escribió Hernández.

El comentario se produjo después de que ‘Alito’ Moreno compartiera fotografías de su encuentro con Maru Campos en Chihuahua, donde el dirigente priista expresó su reconocimiento a la gobernadora y destacó su liderazgo, experiencia política y compromiso con la entidad.

Alito Moreno respalda a Maru Campos y busca alianza con el PAN rumbo a 2027

El encuentro ocurrió durante el segundo informe de actividades de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI y diputado federal, donde Moreno manifestó públicamente su respaldo a la gobernadora de Chihuahua.

“Hoy le reitero a la gobernadora Maru Campos que no está sola”, expresó el presidente nacional del PRI, quien llamó a cerrar filas para enfrentar la inseguridad y evitar que el crimen organizado se apodere de las instituciones.

Durante su intervención, sostuvo que las diferencias partidistas deben quedar en segundo plano cuando se trata de defender a Chihuahua. También advirtió sobre el riesgo de que la entidad enfrente escenarios de violencia similares a los que, según dijo, viven Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Moreno aprovechó el acto para criticar la estrategia de seguridad del Gobierno federal y responsabilizó a Morena de los problemas de violencia, corrupción e incapacidad gubernamental. En ese contexto, mencionó cifras de más de 250 mil homicidios y 130 mil personas desaparecidas en el país, sin precisar el periodo ni la fuente de los datos.

El dirigente priista también planteó la necesidad de fortalecer una coalición opositora para competir en las próximas elecciones y adelantó que buscará reunirse con Campos para dialogar sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Entre los escenarios que mencionó se encuentra la posibilidad de impulsar a Marco Bonilla, actual alcalde de Chihuahua, como candidato común de ambos partidos.

Sobre su relación con la gobernadora, Moreno habló de respeto institucional y afecto, y llamó a anteponer la condición de chihuahuenses y mexicanos a las diferencias entre partidos.

Hasta ahora, no se han anunciado acuerdos definitivos sobre una eventual coalición ni una candidatura común.