Maru Campos responde a relación con Sheinbaum: ‘Nunca me voy a doblar, hasta donde tope’

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, afirmó que en la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “nunca nos verán doblados”, en medio de los detalles polémicos revelados sobre la conversación que sostuvieron en Chihuahua el pasado 19 de septiembre.

La mandataria estatal resaltó que su gobierno será valiente y humanista, con la intención de hacer “saber las consecuencias” que tendría Chihuahua si “dejamos entrar al gobierno de la muerte”, en referencia a Morena.

“Nunca pero nunca, nos vas a ver doblados ni nunca nos vas a ver desanimados. Hasta donde llegue y hasta donde tope”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este 23 de octubre.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la discusión con Maru Campos y por qué salió salpicada Ariadna Montiel?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la versión que contó Maru Campos sobre la conversación que sostuvieron el 19 de septiembre, incluido que ambas gritaron o alzaron la voz durante su intercambio por inconformidades.

“Ella inició la conversación reclamándome; levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado de traición a la patria; yo le dije: ‘No, lo que tiene que investigarse es por qué entraron agentes extranjeros sin el permiso de acuerdo a la ley’”, mencionó.

Sheinbaum Pardo agregó que, al final de la conversación, Maru Campos preguntó cómo sería la relación, pero marcó un distanciamiento para mantener contacto solo por los canales institucionales en casos de seguridad y otras gestiones.

“Cuando terminó la conversación, me preguntó cómo seguirá la relación y le dije: ‘Si tienes un tema de seguridad, habla con el secretario de Seguridad; si tienes un tema interinstitucional, te puedes dirigir con la secretaria de Gobernación para lo que necesites’”, contó en la mañanera de este 23 de octubre.

Maru Campos explica cómo fue la discusión con Sheinbaum: ‘Entre 8 y 10 minutos nos estuvimos reclamando’

Maru Campos aseguró que no llegaron a un pacto el día en que se reunieron en Chihuahua, como se había especulado luego de la detención de César Jáuregui, por el caso de la participación de la CIA en un operativo estatal.

Aseguró que habían pactado no revelar lo que habían discutido en la reunión, que duró entre 8 y 10 minutos, en la que “estuvimos reclamándonos la una a la otra”.

En tanto, recordó que aprovechó el encuentro para señalar a Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, por presuntos nexos con el crimen organizado, pero que la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a presentar las pruebas contra la también exfuncionaria.

“Le reproché la parte de Ariadna Montiel, la falta de las fuerzas federales en el estado de Chihuahua”, explicó en entrevista con Carlos Loret de Mola.