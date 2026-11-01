¿Qué le pasó a Michael Mann? Director se disparó por accidente y fue hospitalizado

Michael Mann, director de Fuego contra fuego (Heat), sufrió un accidente mientras practicaba tiro en un campo de Los Ángeles y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica por una herida ‘superficial’.

El incidente ocurrió mientras el cineasta estadounidense de 83 años manipulaba un arma de fuego que llevaba enfundada. Aunque el disparo lo alcanzó en una pierna, las autoridades determinaron que se trató de un accidente y que la lesión no poná en riesgo su vida.

¿Qué le pasó a Michael Mann en Los Ángeles?

La agencia AP informó que el accidente ocurrió el sábado 31 de octubre de 2026, en un campo de tiro autorizado de Los Ángeles. De acuerdo con el representante del cineasta, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba en su funda.

Mann sufrió una lesión superficial, de acuerdo con un comunicado difundido por su representante; recibió tratamiento médico y sería dado de alta sin mayor complicaciión. La agencia también reportó que el director de cine fue trasladado a un hospital después del incidente.

ABC News detalló que el disparo ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en un establecimiento privado para miembros ubicado en el oeste de Los Ángeles. Según fuentes policiales citadas por el medio, Mann intentaba enfundar una pistola calibre .45 cuando se produjo la detonación, que lo hirió en el muslo izquierdo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a ABC News que el disparo fue accidental. En un comunicado, la corporación indicó que sus agentes atendieron un reporte de detonaciones en la cuadra 11100 de Missouri Avenue y que el hombre fue llevado a un hospital en condición estable. El personal del campo de tiro le brindó asistencia médica antes de que los paramédicos lo trasladaran, según el reporte.

El LAPD confirmó que el incidente no fue intencional y que la investigación inicial determinó que el arma se disparó por accidente.

De acuerdo con Los Angeles Times, Mann lleva décadas practicando tiro al blanco y se encontraba en una sesión de entrenamiento cuando ocurrió el accidente.

¿Quién es Michael Mann y cuáles son sus películas más famosas?

Michael Mann es uno de los cineastas asociados con el thriller criminal y las historias policiacas de Hollywood. Entre sus películas más conocidas están Ladrón (Thief, 1981), Fuego contra fuego (Heat, 1995) y Colateral (Collateral, 2004), títulos que marcaron su trayectoria como director.

También estuvo detrás de Miami Vice, primero como productor ejecutivo de la serie televisiva que se transmitió entre 1984 y 1990, y después como director de su adaptación cinematográfica de 2006, conocida en México como División Miami. Su filmografía incluye además El último de los mohicanos (The Last of the Mohicans), El informante (The Insider), Ali, Enemigos públicos (Public Enemies) y Ferrari, protagonizada por Adam Driver.

El cineasta continúa trabajando en Hollywood. Según AP el cineasta, desarrolla una secuela de Fuego contra fuego, cuyo rodaje se prevé para principios de 2027. El proyecto retoma una de sus películas más reconocidas, protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro.