¿Qué sigue para Inés Gómez Mont? Así puede México solicitar su extradición desde EU

Inés Goméz Mont se encuentra en custodia del ICE. Fue detenida en EU por temas migratorios

La detención en Estados Unidos de Inés Gómez-Mont Arena fue por un tema migratorio y no a solicitud del gobierno de México. Por ello, la presentadora de televisión mexicana se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Con esta captura, las autoridades mexicanas estarían ya en posibilidad de presentar ante el Gobierno de Estados Unidos una solicitud de detención provisional con fines de extradición ya que Gómez-Mont Arena cuenta con órdenes de aprehensión en el país.

La mujer, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los delitos delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

De acuerdo con la página de internet del ICE, Gómez-Mont Arena se encuentra bajo su custodia y actualmente se encuentra internada en el Centro de Detención Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.

Inés Gómez Mont ICE Inés Gómez Mont sigue detenida en Estados Unidos por un tema migratorio.

Hasta el momento no hay información oficial del Gobierno de México que confirme el inicio del procedimiento legal para la extradición de Gómez-Mont Arena a México.

¿Qué se necesita para extraditar a Inés Gómez-Mont?

La detención provisional con fines de extradición, es una medida cautelar que se puede solicitar contra una persona conforme al Tratado de Extradición firmado en 1978 por los gobierno de México y Estados Unidos, mismo que se reformó en 1997.

El artículo 11 de dicho tratado regula el procedimiento cuyo objetivo es que una persona con órden de aprehensión por un delito se sustraiga mientras se integra el expediente formal para su traslado al país que requiere a la persona.

Existen múltiples casos de este tipo, uno de ellos, por ejemplo, es la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos para detener a 10 personas funcionarias del gobierno de Sinaloa, entre ellas el ex gobernador Rubén Rocha Moya.

El país requirente debe justificar su solicitud describiendo el delito, identificar a la persona presuntamente responsable, justificar la existencia de una orden de aprehensión. Una vez notificado hay un plazo para presentar una solicitud formal.

Dicha solicitud debe ir acompañada del expediente del caso completo, y debe incluir los documentos oficiales de la orden de aprehensión, delitos imputados y las pruebas que sustentan la imputación. Luego de una valoración el país requerido determina o no la procedencia de la entrega.

Todo el procedimiento se hace por la vía diplomática y en él participa, para el caso de México, la Fiscalía General de la República (FGR) quien debe aportar las actuaciones ministeriales y judiciales que integran el expediente, incluyendo la orden de aprehensión, en este caso, contra Gómez Mont-Arena.

¿Dónde se encuentra Gómez Mont?

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, la presentadora mexicana de televisión está bajo custodia del ICE y físicamente está interna en el Centro de Detención Broward Transitional Center, en Florida.

Sus familiares pueden solicitar información sobre su estancia en dicho lugar, vía telefónica entre las 8:00 y 16:00 horas locales y deben tener los datos correctos de identificación (nombres y apellidos), fecha de nacimiento y país de nacimiento.

Gómez-Mont Arena no puede recibir llamadas, pero sí puede recibir mensajes a través del personal del centro de detenciones. La persona que busca entregar el mensaje debe dejar sus datos personales. “El detenido recibirá su mensaje”, explica el ICE.

La comunicadora mexicana puede recibir visitas personales de amigos y familiares durante los fines de semana en un horario de 13:30 a 16:00 horas. “A los detenidos se les concede una sesión (45 minutos) para las visitas durante el fin de semana asignado”, detalla el ICE.

Detalla que se permiten un máximo de dos visitantes por detenido, incluidos menores de edad. “Para garantizar tiempo suficiente para atenderlos a través de seguridad, todos deben llegar 1 hora antes de la hora programada para la visita”.

Los visitantes adultos deben presentar una tarjeta de identificación válida y verificable emitida por el gobierno para poder acceder a la instalación.

Mientras que los abogados de la mexicana una vez designados están autorizados a visitar a sus clientes de lunes a viernes de 7:00 a 19:30 horas y sábados y domingos de 7:00 a 17:00 horas.

“La visita legal puede programarse con antelación a través de ERO eFile por orden de llegada. Las citas se programan en intervalos de 60 minutos. Dependiendo de la disponibilidad”, señala el ICE.

Precisa que los abogados también pueden tener reuniones por videoconferencia la cual se debe solicitar a través de ERO eFile.

Cabe destacar que Gómez-Mont Arena también puede recibir de funcionarios consulares a quienes se les solicitará que se hagan arreglos previos con el Oficial Supervisor de Deportación de ICE y que los funcionarios consulares presenten las credenciales adecuadas cuando acudan a la instalación.