¿Por qué Inés Gómez Mont estaba prófuga de la justicia en México?

Inés Gómez Mont es acusada en México de presunta delincuencia organizada y operaciones con dinero de procedencia ilícita. (Foto: Cuartoscuro)

La FGR confirmó que Inés Gómez Mont, conductora de televisión, fue detenida en Florida, Estados Unidos. La excolaboradora del programa Ventaneando estaba prófuga de la justicia en México desde hace cinco años, cuando comenzaron las acusaciones en su contra.

En 2021, la famosa fue señalada por su presunta participación en una red de delincuencia organizada, un caso en el que también estaba involucrado su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga.

Desde las primeras acusaciones en su contra, la presentadora de televisión defendió su inocencia: “Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, dijo en un comunicado.

A pesar de ello, a finales de 2021, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga salieron del país sin dejar rastro. Durante años se mantuvo activa una ficha roja de búsqueda de Interpol; sin embargo, hace unas semanas fue retirada.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en México. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué se sabe del caso de Inés Gómez Mont?

Los problemas de Inés Gómez Mont con la justicia comenzaron en septiembre de 2021, cuando fue señalada por presuntamente recibir dinero de contratos públicos y pertenecer al crimen organizado.

De acuerdo con información difundida por la propia conductora de televisión, presuntamente habría recibido 3 millones de pesos por esos contratos. En el caso también fue señalado su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Poco después, la Fiscalía General de la República informó que las investigaciones contra Inés Gómez Mont y su esposo estaban relacionadas con el presunto uso de empresas fantasma para simular operaciones inexistentes, con el objetivo de lavar dinero.

También se les señaló por supuestamente simular facturaciones después de obtener contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación, durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017.

Ante las acusaciones, Gómez Mont publicó un comunicado en el que defendió su inocencia: “Jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos (...) bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, escribió.

En octubre, la famosa compartió que las autoridades estaban solicitando órdenes de aprehensión en su contra por presuntos problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inés Gómez Mont estaba prófuga de la justicia. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¿Inés Gómez Mont estaba prófuga de la justicia?

En ese mismo mes, un juez emitió una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo. Tras ello, la pareja salió del país sin dejar rastro, por lo que la Fiscalía General de la República solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja.

Desde 2021, esta permaneció activa y tenía como objetivo localizar a la pareja en 190 países; sin embargo, en septiembre de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol la había retirado.

“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja. Si van a otro país, tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, comentó la mandataria durante la conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre.

La presidenta se mostró sorprendida por la decisión del organismo internacional y afirmó: “Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber”.

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont en Florida?

Tras cinco años sin conocer su paradero, Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos. La Fiscalía General de la República confirmó su aprehensión mediante un comunicado compartido en redes sociales.

“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés ‘N’”, señalaron.

Además, explicaron que la detención se realizó debido a que la conductora era buscada por las autoridades mexicanas.

“Cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”, indicaron en el comunicado.