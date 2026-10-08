¿Inés Gómez Mont fue al ‘GaliFest’? La verdad sobre la misteriosa invitada al evento

Inés Gómez Mont continúa prófuga de la justicia, pues en México se enfrenta a una orden de aprehensión. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/Captura de pantalla)

El final de La Casa de los Famosos México no solo dejó a Mariana Ochoa como la ganadora de la cuarta temporada del reality show, también trajo consigo una de las fiestas más esperadas por los artistas: el ‘GaliFest’.

Se trata de una reunión organizada por Galilea Montijo, conductora de televisión, a la que acuden diferentes celebridades. Aunque este año contó con la presencia de famosos como el cantante Yahir, Gema Garola y hasta Aldo de Nigris, quien llamó la atención fue una invitada en específico.

Lo anterior, debido a que muchas personas la confundieron con Inés Gómez Mont, ya que el color de su cabello, el estilo de su outfit y sus rasgos faciales son muy similares a los de la exconductora de televisión.

¿Quién es la invitada al ‘GaliFest’ que confundieron con Inés Gómez Mont?

Lejos de los rumores, la invitada a la fiesta de Galilea Montijo en realidad fue Heydee Hofmann, una creadora de contenido enfocada en estilo de vida.

A lo largo de su trayectoria, también se ha desarrollado como modelo y bailarina. Su salto a la fama ocurrió tras su participación en el reality show Lucky Ladies, un programa que seguía a mujeres que tenían una relación con músicos.

Su participación en el programa estuvo relacionada con que, además de contar con una amplia base de seguidores en redes sociales y forjar una carrera en el mundo del entretenimiento, Hofmann está casada con Paco Ayala, bajista de la banda de rock Molotov.

Heydee Hofmann fue confundida con Inés Gómez Mont por el parecido físico. (Foto: Captura de pantalla)

‘La Hofmann’, como también es conocida, suele mantenerse activa en sus redes sociales, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida, ejercicio, pareja y familia. Muchos de sus videos tienen un tono de humor.

El pasado 13 de agosto comenzó un nuevo proyecto junto con otras tres creadoras de contenido, entre ellas Lylo Fa, llamado Ellas al volante, un podcast en el que las cuatro conversan sobre temas relacionados con amistad, familia y maternidad.

La confusión de Heydee Hofmann con Inés Gómez Mont generó sorpresa, debido a que algunas personas creyeron que la conductora de televisión había regresado a México, después de salir del país tras la apertura de una investigación en su contra.

¿Inés Gómez Mont está prófuga de la justicia?

En 2021, la Fiscalía General de la República informó que había una investigación contra la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, por su presunta participación en actividades ilícitas.

Las autoridades informaron en aquella ocasión que la pareja presuntamente había utilizado empresas fantasma con el objetivo de realizar operaciones de lavado de dinero.

También se les señaló por simular facturaciones, luego de haber obtenido contratos sin licitación con la Secretaría de Gobernación.

Específicamente, la famosa fue señalada de “haber recibido dinero de dos contratos públicos, que suman 3 mil millones de pesos, y de pertenecer a la delincuencia organizada”, de acuerdo con un comunicado publicado por la propia Gómez Mont.

Desde entonces, Inés Gómez Mont ha alegado ser inocente de los cargos que se le imputaron: “Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

¿Qué pasó con la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont? Esto dijo Sheinbaum

A pesar de ello, ese mismo año se emitió una orden de aprehensión en su contra. Tras ello, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga salieron del país, sin que se conociera su paradero.

Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó una ficha roja a Interpol para dar con el paradero de la pareja. No obstante, el pasado 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta había sido retirada.

La mandataria se mostró sorprendida por la decisión de la organización internacional e indicó que pediría explicaciones, debido a que, según señaló, las pruebas en el caso de la famosa y su esposo son contundentes.

“Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber, que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas”, comentó.

Además, durante la conferencia de prensa matutina de este 8 de octubre, Claudia Sheinbaum indicó que el seguimiento del caso se mantiene e incluso instruyó a la Secretaría de Hacienda a presentar cuáles son las irregularidades cometidas por la pareja, mientras se espera una explicación de Interpol.

“Le pedí a la Secretaría de Hacienda que presenten cuáles son las irregularidades (en el caso), por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas, (están) vinculadas con factureras y estamos esperando la información de por qué se les retiró por parte de Interpol la ficha roja”, comentó.