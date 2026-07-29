Galilea Montijo explica qué le pasó en la cara: ‘Va más allá de un tratamiento estético’

La conductora Galilea Montijo abordó algunos comentarios negativos que ha recibido en redes sociales por los cambios en su rostro y aseguró que el problema que enfrenta no se debe únicamente a un procedimiento estético, sino a una condición médica.

La presentadora de televisión reveló que actualmente recibe tratamiento por una afectación en un nervio facial y adelantó que después contará a detalle sus condiciones con una doctora.

Las especulaciones crecieron en los últimos días tras sus primeras apariciones en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, donde usuarios en redes sociales especularon sobre posibles intervenciones estéticas.

Galilea Montijo es la condcutora principal de 'La Casa de los Famosos'. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Galilea Montijo revela que recibe tratamiento por un nervio facial

Durante la transmisión de Hoy este miércoles, Galilea Montijo explicó que la situación médica que atraviesa es distinta a lo que se ha comentado en internet.

“Lo que realmente me sucedió va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”, expresó.

Tras la visibilidad que tuvo por el inicio de La Casa de los Famosos México 2026, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que había cambios en la expresión facial de Montijo y rápidamente se difundieron teorías sobre supuestos procedimientos estéticos.

Galilea aceptó que ha visto las críticas de la gente en las redes sociales y lamentó el que opinen sin conocer la situación real. “Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”.

Galilea Montijo explicó que tiene un nervio dañado, por lo que recibe tratamiento especial. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Además de responder a los comentarios en redes sociales, la conductora criticó que algunos especialistas emitieran opiniones públicas sobre su caso sin conocer su expediente médico, ante lo que cuestionó la ética y el profesionalismo de estos cirujanos.

“La gente habla sin conocimiento... y cirujanos. Es lo peor de todo. Yo digo: ‘¿Dónde está la ética de los cirujanos?’. Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”, expresó sobre el caso.

También señaló que muchas de las críticas provienen de otras mujeres y aseguró que ese tipo de comentarios contradicen a los mensajes de llamado de sororidad entre mujeres, que ha visto mediante las propias redes sociales. Sus comentarios fueron rápidamente apoyados por sus compañeros de programa, como Andrea Legarreta.

Pero Montijo no dejará las cosas así. La conductora principal de La Casa de los Famosos confirmó que prepara un episodio de pódcast junto a la doctora que lleva su tratamiento.

Según adelantó, ahí explicará qué provocó la afectación en el nervio facial, el proceso médico que sigue en la actualidad —similar al de una parálisis facial— y las razones detrás de los cambios que ha mostrado recientemente.

Anteriormente, Montijo ya había hablado al respecto: “¿Tú me ves mal? Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico porque yo me siento muy bien”, le dijo a la prensa de espectáculos la semana pasada.