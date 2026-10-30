Diputado Sergio Luna niega presunto cobro de diezmos en Órgano Interno del INE: ‘Es campaña de la derecha’

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó las acusaciones sobre un presunto cobro de diezmos a trabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los señalamientos publicados este 30 de octubre por un medio nacional.

A través de una aclaración pública, el legislador de Morena calificó como “totalmente falsas” las imputaciones en su contra y negó tener vínculos personales con el actual contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, así como contar con plazas o personas allegadas dentro de ese órgano.

Gutiérrez Luna explicó que el proceso de designación del contralor se realizó en las comisiones de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, las cuales, aseguró, evaluaron y calificaron las propuestas de manera autónoma.

Sobre su relación con Carvente, sostuvo que lo conoció el día en que rindió protesta ante la Cámara de Diputados y que, desde entonces, únicamente lo ha visto en un par de ocasiones por motivos institucionales.

“Es TOTALMENTE FALSO que se diga que tengo colonizado el Órgano Interno de Control del INE con personas allegadas a mí o que cuento con plazas”, afirmó.

También rechazó la acusación de que el supuesto dinero obtenido mediante el cobro de diezmos fuera recibido por una persona vinculada con el gobierno de Veracruz. Al respecto, argumentó que ninguna persona cercana a él trabaja en la administración estatal.

Pide investigar presuntos cobros en el OIC del INE

El diputado sostuvo que, de ser ciertos los cobros por plazas señalados en la publicación, corresponde a la Contraloría dar explicaciones y a las personas involucradas presentar las denuncias correspondientes.

En su posicionamiento, Gutiérrez Luna también acusó que durante la semana ha existido una campaña de la oposición para vincularlo con hechos que calificó como falsos. Como ejemplo, mencionó la controversia sobre una supuesta modificación para otorgar mayores atribuciones a la presidencia del INE.

“Es claro que toda la semana ha existido una campaña de la derecha para pretender vincularme con actos falsos, como lo trataron de hacer en el caso de la supuesta modificación para darle atribuciones a la presidencia del INE. Ésta, y lo he aclarado ya, fue de la autoría del senador Pavel Jarero quien la inició y fue aprobada en el Senado de la República. Después, yo presenté una iniciativa que NO fue dictaminada.”, afirmó.

Gutiérrez Luna recuerda su paso por el INE en 2021 y 2024

El legislador recordó que en dos ocasiones se desempeñó como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral durante los procesos electorales de 2021 y 2024.

Sobre su participación en 2021, afirmó que confrontó al entonces consejero presidente Lorenzo Córdova y a su grupo, particularmente por las decisiones relacionadas con las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán.

En cuanto a las elecciones de 2024, señaló que defendió la mayoría legislativa obtenida por su partido frente a las interpretaciones sobre la sobrerrepresentación en el Congreso.

“Cada vez que surge algún tema relacionado con asuntos electorales, buscan vincularme mediante señalamientos e historias inventadas.”, sostuvo Gutiérrez Luna.