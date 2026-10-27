Contralor del INE explicará ante diputados las investigaciones contra Taddei: Monreal

Ricardo Monreal y José Elías Lixa señalaron que la renuncia de Guadalupe Taddei no la exime de posibles responsabilidades legales. (Cuartoscuro).

La Cámara de Diputados citará a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para que informe sobre el avance de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, posibles desvíos de recursos y conflictos de interés que involucran a Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo.

La comparecencia fue aprobada por unanimidad por los coordinadores de los seis grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. El funcionario deberá presentarse ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una sesión pública, y ante la Jucopo, en una reunión privada.

Monreal señaló que la comparecencia podría realizarse durante esta semana, una vez que la Comisión de Vigilancia determine la fecha. Sostuvo que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no la exime de posibles responsabilidades técnicas, financieras o penales derivadas de su actuación al frente del organismo electoral.

“La transparencia es lo que más conviene al país”, afirmó el legislador, quien pidió que las investigaciones se desarrollen de manera imparcial y profesional para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Oposición pide esclarecer investigaciones contra Taddei

José Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, celebró la aprobación de la comparecencia, propuesta por la oposición, y sostuvo que el objetivo es conocer los detalles de las indagatorias y garantizar que la salida de Taddei no implique impunidad.

El legislador panista pidió que las investigaciones avancen hasta determinar las posibles responsabilidades y que, en caso de existir elementos suficientes, se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, afirmó que su bancada no ha recibido informes sobre las investigaciones contra la expresidenta del INE, pese a que Monreal aseguró que las indagatorias comenzaron hace aproximadamente seis meses.

Moreira adelantó que su partido entregará una lista de preguntas al titular del OIC para que responda sobre los posibles vínculos entre contrataciones y organismos electorales locales. Entre los temas que planteará están las designaciones realizadas en los organismos públicos locales electorales (OPLE) durante la gestión de Taddei y las empresas que obtuvieron contratos en esas instituciones.

OIC del INE tiene 16 expedientes de investigación

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el Órgano Interno de Control mantiene abiertos 16 expedientes de investigación por presuntas irregularidades en el INE, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas. Los señalamientos involucran a servidores públicos, proveedores y posibles conflictos de interés.

Monreal también mencionó la intervención de otras instancias en el esclarecimiento de los hechos, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el propio OIC y la FGR, que podría actuar si recibe denuncias por posibles irregularidades.