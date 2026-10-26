¿Taddei enfrentará cargos tras renunciar al INE? Monreal advierte que deberá responder por irregularidades

Ricardo Monreal calificó como "una buena decisión" la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lanzó una advertencia a Guadalupe Taddei tras su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El hecho de la renuncia no excluye la responsabilidad técnica, penal o financiera contable. Ella tendrá que someterse a la ley y al escrutinio y la resolución de estos órganos de gobierno”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Monreal hizo un llamado a esperar el resultado de las investigaciones encabezadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano interno de control del INE y hasta la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de ser necesario.

“El INE debería ser un órgano técnico especializado sin carga política e ideológica. Por supuesto que no nos alegra el que se haya envuelto en estas circunstancias; sin embargo, se está resolviendo”, agregó.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?

El diputado de Morena también ‘palomeó’ la renuncia de Taddei para “no dañar al INE” rumbo a las elecciones de 2027.

“Tuvimos que esperar a que ella tuviera un gesto reflexivo porque no teníamos capacidad jurídica para removerla. Creo que fue una buena decisión”, agregó.

Ricardo Monreal agregó que será un buen momento también para revisar cuáles serán los ajustes necesarios a la ley para hacer los cambios necesarios en el futuro.

“Creo que es momento de revisar cómo funcionan los órganos electorales y se concedieron reformas para otorgarle facultades a ella en la presentación de funcionarios sin el concurso de los consejeros. Es parte de lo que tendremos que analizar con frialdad para analizar el funcionamiento del INE”, dijo el legislador morenista.

Cámara de Diputados está lista para elegir al relevo de Taddei

Monreal aseguró que al menos los diputados de Morena están listos para iniciar el proceso con el que se elegirá al relevo de Guadalupe Taddei.

“Nosotros estamos preparados para convocar hoy o a más tardar mañana a la junta de coordinación política para revisar los términos de la nueva convocatoria para la elección de quien sustituiría a la presidenta del INE”, afirmó.

El Consejo General del INE se reunirá este lunes, sin Guadalupe Taddei, para elegir al presidente interino e iniciar el proceso para elegir al nuevo consejero presidente. Monreal aseguró que a partir de ese momento tomaría entre cuatro y cinco semanas el nombramiento.

“Ojalá que no se llegue a la tómbola porque es la intención de nuestra parte y estamos esperando la formalidad para reunirnos, luego revisar la convocatoria, se nombra a un comité técnico de evaluación y se abre la posibilidad de inscribirse quien quiera; será un trabajo pesado, pero indispensable porque tiene la responsabilidad de organizar las elecciones 2027 y las que vienen”, puntualizó.