Salvador Zamora deja el gabinete de Pablo Lemus: Va por un nuevo cargo en elecciones 2027

Salvador Zamora renunció a su cargo como secretario de Gobierno de Jalisco porque buscará un cargo de elección popular.

Salvador Zamora Zamora, uno de los políticos con mayor rentabilidad del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, su renuncia a su cargo como titular de la Secretaría de Gobierno.

El ex funcionario reconoce que buscará un cargo de elección popular, aunque no expuso cuál, “a partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles”, reza su post.

También agradeció a su equipo de trabajo y al gobernador, “al Gobernador Pablo Lemus, a quien agradezco la confianza que me brindó para poder servir al pueblo de Jalisco”.

Zamora asumió la Secretaría General de Gobierno el 6 de diciembre de 2024, al inicio de la actual administración estatal, antes se desempeñó como alcalde de Tlajomulco de Zúñiga durante dos periodos consecutivos, entre 2018 y 2024; también fungió como diputado local y diputado federal, siempre bajo las filas del partido naranja.

Su renuncia se registra en el contexto de tensión política en el estado, por las protestas por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, pues el funcionario estaba fuera del país.

Posteriormente, el mandatario informó en sus perfiles personales de redes sociales que aceptó la dimisión de Zamora Zamora, “Me informó que, por objetivos personales y del propio equipo político, asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027. Personalmente, le agradecí su trabajo en estos casi dos años de Gobierno y le he deseado suerte en esta nueva encomienda”, posteó el mandatario estatal.

¿Quién sustituirá a Salvador Zamora en el Gobierno de Jalisco?

En su mensaje, Lemus añadió que designó a Carlos Arias Madrid como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, a quien le pidió fortalecer la comunicación con los poderes y actores políticos del estado, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad.

Arias Madrid se desempeñaba como fefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco desde diciembre pasado.

El nuevo encargado de las políticas públicas del Gobierno Estatal es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, y cuenta con una Maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana campus Guadalajara. Además, ha cursado estudios de maestría en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral de Jalisco.

Ha fungido en diversos cargos durante los últimos 25 años, y destaca haber sido titular de la Comisión de Reforma del Estado en el Senado de la República en 2016, y ocupó cargos directivos como Director de la Visitaduría y Director del Instituto Judicial en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

La trayectoria profesional de Arias Madrid ha transcurrido más en los ámbitos jurídico, legislativo, judicial y de la administración pública.

Cuenta con tres maestrías en Derecho Público, Derecho Electoral y Derecho de la Empresa, así como con especialidades en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Derecho Procesal.

Su formación también incluye estudios en mediación, negociación y manejo de crisis, materias vinculadas con la atención de conflictos, la coordinación institucional y la gobernabilidad.

También desempeñó cargos en los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, y ejerció la abogacía de manera independiente durante casi nueve años.