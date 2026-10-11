(VIDEOS) Protesta por agua contaminada en Guadalajara escala a enfrentamientos frente a Casa Jalisco

Protesta por agua sucia en Guadalajara termina con enfrentamientos frente a Casa Jalisco. Policías lanzaron gas lacrimógeno y chorros de agua. (Capturas de pantalla de video/redes sociales).

Cientos de personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta la sede del gobierno gobierno de Jalisco para exigir agua limpia en sus hogares; policías antimotines impidieron el avance de los manifestantes con escudos, gas y chorros de agua.

La protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana terminó este domingo en enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Los contingentes salieron de la Glorieta de La Minerva y avanzaron desde la avenida Chapultepec hacia la residencia del mandatario estatal para exigir una solución a la crisis del agua sucia que llega a sus hogares a través de las tuberías.

Al llegar a Casa Jalisco, algunos manifestantes derribaron una de las vallas colocadas alrededor del inmueble. En respuesta, los policías estatales formaron una barrera humana para impedir que el contingente avanzara hacia la residencia.

La tensión aumentó cuando algunas personas comenzaron a arrojar piedras y palos contra los uniformados, quienes portaban cascos, escudos transparentes y macanas. Posteriormente, los elementos antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua para dispersar a los manifestantes.

Durante los enfrentamientos, varias personas se cubrieron la nariz y los ojos con sus propias playeras para protegerse del gas, mientras otras gritaban consignas como “¡Represión, represión!” y “¡Queremos agua limpia, no violencia!”.

Los manifestantes también lanzaron reclamos contra Lemus y exigieron su presencia en el lugar.

De acuerdo con reportes de personas presentes en la movilización, hubo detenciones durante los altercados. Sin embargo, al momento de los reportes, las autoridades estatales no habían informado oficialmente cuántas personas fueron detenidas ni si hubo lesionados.

Ante los enfrentamientos, algunas personas, entre ellas adolescentes, mujeres y familias, optaron por permanecer sobre la avenida López Mateos y la calle 16 de Septiembre para evitar nuevas agresiones.

¿Por qué protestan por el agua sucia en Guadalajara?

La manifestación ocurre en medio de una crisis que afecta desde hace meses a habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana, donde el agua que llega a las viviendas presenta coloraciones amarillentas o cafés y, en algunos casos, malos olores.

Aunque las autoridades estatales han anunciado medidas para atender el problema, la inconformidad persiste entre los habitantes, quienes exigen que el suministro cumpla con condiciones adecuadas de calidad.

Lemus atribuyó la contaminación al deterioro de la infraestructura hídrica y a descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas. Como parte de las medidas anunciadas, el gobierno estatal informó que suspenderá durante seis meses el suministro proveniente de esa presa, con el objetivo de mejorar la calidad del aguadistribuida en la ciudad.

El gobernador reconoció que la decisión implicará una reducción en el volumen de agua disponible durante los próximos meses, por lo que algunas colonias podrían depender del abastecimiento mediante pipas.

Horas antes de la protesta, Lemus aseguró que en algunas colonias comenzaban a observarse mejoras en la calidad del agua. Un día antes de la movilización, también afirmó que se garantizaría el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

“He girado las instrucciones para garantizar que la marcha se dé de una manera ordenada y segura. Entiendo su molestia, escucho su exigencia y con justa razón tienen todo el derecho de expresarse”, declaró el mandatario.