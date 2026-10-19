‘No me sumaré al linchamiento’: Monreal habla sobre exigencia de destitución de Pablo Lemus

CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, ofreció conferencia de prensa previo al inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, rechazó sumarse a las exigencias de destitución o linchamiento político en contra del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, derivadas de las protestas sociales por el suministro de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El legislador federal argumentó que la remoción del mandatario estatal no resolverá la problemática de fondo y urgió a establecer una mesa de diálogo entre las autoridades locales y federales.

Durante un encuentro con medios de comunicación este 19 de octubre de 2026, Monreal abordó la crisis hídrica que afecta a miles de ciudadanos en Jalisco, quienes en días recientes han denunciado el desabasto y la recepción de agua sucia con sedimentos y mal olor.

“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador. Una destitución o renuncia no resolverá de fondo el problema estructural del agua sucia en Jalisco. Lo que se necesita en este momento no es confrontación, sino abrir canales de diálogo institucionales entre el Gobierno Federal y el estatal para atender la emergencia”, aseguró.

Asimismo, explicó que el presupuesto de 2027 limita los recursos que pueden otorgarse a Jalisco para atender el problema del agua.

“Tenemos toda la voluntad política en la Cámara de Diputados, junto con la diputada Merilyn Gómez Pozos en la Comisión de Presupuesto, para gestionar partidas a través de la Conagua que auxilien al estado. Sin embargo, debo ser claro: el presupuesto federal para 2027 es limitado, no se puede estirar. Para dar más recursos a este rubro en Jalisco, tendremos que recortar en otros sectores”, añadió.

Una crisis de agua sucia que se arrastra desde 2020

Las denuncias por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara se remontan a 2020, aunque el problema se agravó durante 2026, cuando habitantes de distintas colonias reportaron que el líquido llegaba a sus hogares con turbiedad, coloración amarillenta o café, sedimentos y malos olores. La situación provocó protestas para exigir agua potable y respuestas de las autoridades.

Entre los factores señalados en la crisis están la contaminación de las fuentes de abastecimiento, el deterioro de la infraestructura hidráulica y las deficiencias en los procesos de potabilización y distribución. Parte del agua que abastece a la ciudad proviene del lago de Chapala y pasa por infraestructura que presenta problemas de mantenimiento y antigüedad.

La crisis escaló en octubre, cuando las manifestaciones ciudadanas se intensificaron y llegaron hasta Casa Jalisco, sede del Gobierno estatal. El 11 de octubre, una movilización para exigir agua limpia derivó en enfrentamientos con policías y detenciones. Una semana después, el 18 de octubre, habitantes volvieron a las calles para reclamar una solución al problema y denunciar la actuación policial.

Ante la situación, el gobernador Pablo Lemus anunció que dejaría de utilizar durante al menos seis meses el agua del sistema antiguo de Chapala que llega a la presa Las Pintas, medida que implicaría distribuir el suministro por tandeos. También se ha planteado construir un acueducto sustituto para mejorar el abastecimiento a la zona metropolitana, aunque el proyecto ha generado cuestionamientos por su costo y financiamiento.