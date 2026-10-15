Jalisco presenta iniciativa para financiar nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

El gobierno de Jalisco avanza en el fortalecimiento de su infraestructura hídrica con la presentación ante el Congreso local de una iniciativa para financiar la construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara.

Este proyecto, impulsado por la administración del gobernador Pablo Lemus, busca mejorar el suministro de agua de calidad para más de cinco millones de habitantes de la zona metropolitana y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

La obra forma parte de una estrategia integral que contempla una inversión estatal cercana a los 18 mil millones de pesos en infraestructura hídrica, mediante recursos propios.

El proyecto cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se estima que su construcción tendrá una duración aproximada de dos años.

Una inversión responsable para el bienestar de Jalisco

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su esquema de financiamiento. El gobernador destacó que la construcción del acueducto se realizará sin recurrir al endeudamiento público ni incrementar las tarifas del servicio de agua para las familias jaliscienses.

Asimismo, el gobierno estatal mantendrá la rectoría y operación del sistema hídrico, con el propósito de garantizar que este recurso estratégico continúe bajo responsabilidad pública.

El nuevo acueducto permitirá optimizar el traslado de agua desde el lago de Chapala hacia Guadalajara, reduciendo las pérdidas durante su conducción y favoreciendo un aprovechamiento más eficiente del recurso. Con ello, también se busca disminuir la extracción de agua del lago y contribuir a su conservación a largo plazo.

Mejoras que beneficiarán a la población

Como parte de las acciones complementarias, el gobierno estatal trabaja en mejorar la calidad del agua que abastece a la zona metropolitana. Para ello, la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle dará prioridad a fuentes de suministro con mejores condiciones, mientras se realizan adecuaciones en otros sistemas.

Durante los próximos meses se prevé concluir el acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle. También continuarán las labores de saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece, con el objetivo de fortalecer la calidad y disponibilidad del recurso.

Agua para el crecimiento y desarrollo de Guadalajara

La modernización de la infraestructura hídrica representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de Guadalajara, uno de los principales motores económicos de México en sectores como manufactura, tecnología y servicios.

Con esta estrategia, Jalisco busca responder a las necesidades actuales de abastecimiento y preparar a la metrópoli para los desafíos del futuro, mediante inversiones que promuevan la sostenibilidad, el bienestar de las familias y un crecimiento económico de largo plazo.