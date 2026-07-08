Pablo Lemus es operado de emergencia tras diagnóstico de apendicitis aguda: ‘Tuve un dolor intenso’

Pablo Lemus fue hospitalizado tras un encuentro con niños que irán a la Olimpiada de Matemáticas.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó que fue operado de urgencia, esto luego de sufrir un dolor intenso.

De acuerdo con el mandatario, visitó a niños y jóvenes que participarán en la olimpiada de matemáticas en Singapur, y tras concluir la reunión de este martes 7 de julio, fue hospitalizado.

Lemus fue diagnosticado con apendicitis aguda, por lo que se determinó que fuera operado al momento. El proceso fue exitoso, y actualmente el gobernador se encuentra en recuperación.

Los doctores le pidieron guardar reposo durante días, por lo que de a poco se reincporporará a sus actividades.

Pablo Lemus destacó que los jóvenes que participarán en la olimpiada de matemáticas “pondrán en alto el nombre de Jalisco”, así que desde el Gobierno desearon el mayor de los éxitos a los representantes.

¿Qué es la apendicitis y cómo se produce?

La apendicitis, como la que sufrió Pablo Lemus, es una inflamación del apéndice, misma que provoca dolor en la parte derecha del abdomen.

En la mayoría de los casos, y de acuerdo con Mayo Clinic, se realiza una operación para extirpar el apéndice.

Además, el lugar del dolor puede variar según la edada y la posición del apéndice, siendo las mujeres y personas gestantes embarazadas las más afectadas.

Algunos de los síntomas de apendicitis aguda son:

Dolor repentino que comienza en la parte inferior del abdomen.

Dolor que empeora al toser, caminar o realizar otros movimientos.

Náuseas o vómitos.

Pérdida del apetito.

Fiebre baja que puede aumentar progresicamente.

Estreñimiento o diarrea.

Distensión del estómago.

Gases.

En ciertos casos, la apenticitis aguda puede provocar otros daños a la salud, desde la perforación del apéndice, que puede ser mortal y se debe atender de inmediato para extirpar el apéndice y limpiar la cavidad abdominal, hasta la acumulación de pus, en caso de que reviente el órgano.

El tratamiento para recuperarse de la apendicitis consiste en antibióticos y reposo, de acuerdo con las autoridades médicas.