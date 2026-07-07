Alcalde de Morena en Piedras Negras cumple su ‘sueño’ de ver a Messi... en pleno día laboral

El alcalde de Piedras Negras aseguró que tenía en su 'bucket list' algún día ver jugar a Lionel Messi.

El alcalde de Morena en Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, respondió a las críticas por haber asistido al partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, el cual se disputó en Miami, donde el funcionario presumió de haber cumplido “su sueño” de ver jugar a Lionel Messi.

A través de una transmisión en su cuenta de Facebook, el edil aseguró que el viaje fue cubierto con dinero propio y defendió su derecho a disfrutar de su tiempo libre. Rodríguez explicó que asistir al encuentro donde jugó la estrella de la selección argentina era un objetivo personal que llevaba años esperando cumplir.

“Yo tenía en mi bucket list algún día ver jugar a Messi y creo que este era el momento perfecto. Ya no creo que juegue otro Mundial. Se nos dio la oportunidad, gracias a Dios, vinimos a ver el juego”, dijo.

El presidente municipal afirmó que la polémica busca desacreditar los resultados de su administración y calificó como una campaña de manipulación las críticas surgidas tras difundirse fotografías de su estancia en Miami. También insistió en que todos los gastos relacionados con su viaje a Estados Unidos fueron cubiertos con recursos propios y no con dinero público.

“Andan vueltos locos, desquiciados, como si hubieran sacado la noticia del año. Quieren desacreditar todos los resultados de nuestro gobierno”, expresó en su video.

Alcalde de Piedras Negras defiende su viaje a Miami para ver el Mundial

Jacobo Rodríguez afirmó que proviene de una familia dedicada al sector empresarial desde hace varias décadas, con negocios en las industrias automotriz, agrícola y de la construcción, por lo que aseguró que no depende económicamente de la política.

“Jamás he pedido una factura de alguna comida o de ningún viático. Lo único que paga el municipio cuando salgo por trabajo son los vuelos y el hotel”, sostuvo.

El alcalde explicó que antes de viajar a Miami realizó una gira de trabajo en la Ciudad de México, donde sostuvo reuniones con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Aseguró que las gestiones permitieron avanzar en la desincorporación de dos terrenos donados por el Ayuntamiento para la construcción de dos guarderías del IMSS en Piedras Negras.

“Yo soy presidente municipal, pero también tengo mi vida personal. Tengo derecho, igual que cualquier persona, a disfrutar mis tiempos libres y me gusta que mi vida personal se quede personal”, indicó.

Las críticas a Jacobo Rodríguez por asistir al Argentina vs. Cabo Verde

La controversia comenzó después de que el propio alcalde compartiera una fotografía desde el estadio Hard Rock, en Miami, donde acudió al encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Posteriormente también fue captado por un creador de contenido durante el partido.

Las críticas se intensificaron porque el viaje ocurrió tras una comisión oficial en la Ciudad de México y durante días hábiles, además de que diversos usuarios cuestionaron que se ausentara de Piedras Negras mientras el municipio continuaba atendiendo las afectaciones provocadas por recientes inundaciones.

De acuerdo con sitios especializados, las entradas para el partido Argentina vs. Cabo Verde costaron alrededor de tres mil dólares (50 mil pesos mexicanos) en la lateral de la zona baja, donde se observó al alcalde morenista y a sus acompañantes, mientras que otros sitios de reventa señalan que alcanzaron hasta los cinco mil dólares.

La vez que el alcalde de Piedras Negras explotó contra una reportera

No es la primera vez que el alcalde de Piedras Negras enfrenta una controversia durante su administración. En agosto de 2025 protagonizó un tenso intercambio con una reportera durante una conferencia de prensa, cuando fue cuestionado si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping y hacer públicos los resultados.

La pregunta surgió luego de que su administración impulsara exámenes toxicológicos para personal del municipio. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó si él también se realizaría la prueba, el alcalde respondió molesto: “¿Qué comportamiento has visto para que pienses que estoy drogado?”

Además, acusó a la reportera de acudir a sus conferencias con la intención de desacreditar a su gobierno.

Horas después, Rodríguez reconoció que reaccionó de manera impulsiva y aseguró que tanto él como los integrantes de su gabinete se someterían al examen antidoping. Al día siguiente hizo público el resultado negativo de la prueba y sostuvo que no permitiría que se desprestigiara a su administración.