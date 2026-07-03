Argentina vs Cabo Verde HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO dieciseisavos del Mundial 2026?

La Argentina de Messi y Cabo Verde de Vozinha chocan en dieciseisavos de final (Fotoarte: El Financiero / Créditos: xinhua-news).

La Selección de Argentina afronta su primer partido de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a la sorpresiva Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El vigente campeón del mundo terminó como líder del Grupo J con paso perfecto, mientras que el conjunto africano avanzó como segundo del Grupo H tras empatar sus tres encuentros.

Aunque la Albiceleste parte con ventaja por sus resultados en la fase de grupos, tanto el entrenador Lionel Scaloni como los jugadores descartaron confiarse.

Del otro lado, figura un rival que aún no conoce la derrota en el torneo y que consiguió igualar frente a equipos que en el papel eran más poderosos, como España, Uruguay y Arabia Saudita.

Argentina vs Cabo Verde: Hora y canal de transmisión HOY

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputa este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Partido : México vs. Cabo Verde

: México vs. Cabo Verde Instancia : 16vos de final, Mundial 2026

: 16vos de final, Mundial 2026 Fecha : viernes 3 de julio de 2026

: viernes 3 de julio de 2026 Sede : Estadio Miami

: Estadio Miami Dónde ver en México: ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 5

El vencedor de esta eliminatoria avanza a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre Australia y Egipto, programado para el 7 de julio en Atlanta.

Así llega Argentina a 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina terminó en el primer lugar del Grupo J con nueve puntos tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Marcó ocho goles y recibió únicamente uno durante la primera fase.

Lionel Messi llega como la principal figura del equipo después de anotar seis goles en el torneo y convertirse en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo. Además, amplió su récord como máximo anotador en la historia del certamen con 19 tantos.

Antes del partido, Scaloni insistió en que el rival merece respeto por lo mostrado durante el torneo. “Es un equipo que no perdió. Contra Arabia Saudita incluso mereció ganar, contra España y Uruguay se defendió bien. Los pases interiores los tapa bien y luego salen de contra. No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos”, afirmó el seleccionador argentino.

Rodrigo De Paul también aseguró que el equipo afrontará el compromiso sin pensar en rondas posteriores. “Sería un error pensar más allá del partido. No nos vamos a guardar nada. Vestir la camiseta de Argentina es lo máximo. Hay que vaciarse”, declaró el mediocampista.

El jugador del Inter Miami señaló además que, por su experiencia, busca transmitir responsabilidad al grupo y consideró que jugar en la MLS le permitió llegar en buenas condiciones físicas al Mundial.

En el que se anticipa como el último Mundial de Messi, el delantero argentino sigue rompiendo récords. EFE/Mariscal

¿Cómo llega Cabo Verde a octavos de final del Mundial 2026?

Cabo Verde disputa la primera Copa del Mundo de su historia y se convirtió en una de las revelaciones del torneo. Terminó segundo del Grupo H después de empatar 0-0 con España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita.

El equipo dirigido por Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ ha destacado por su orden defensivo y por las actuaciones del arquero Vozinha, quien fue determinante para mantener invicto al conjunto africano durante la fase de grupos.

El entrenador caboverdiano aseguró que su equipo buscará competir de igual a igual. “Sabemos que será un partido muy complicado contra una selección que puede ganar a cualquiera, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales”, declaró.

También dejó claro que su selección no cambiará su mentalidad por enfrentar al campeón del mundo. “Mucha gente piensa que cuando hay un favorito el otro tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer esto”, condenó.

El portero Vozinha se convirtió en el gran referente de Cabo Verde (Foto: EFE).

Argentina vs Cabo Verde: Posibles alineaciones para el partido

Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Cabo Verde

Vozinha

Moreira

Pico Lopes

Diney Borges

Sidny Cabral

Kevin Pina

Ryan Mendes

Telmo Arcanjo

Jamiro Monteiro

Garry Rodrigues

Dailon Livramento

El encuentro marca el regreso de Messi a Miami para disputar un partido mundialista en la ciudad donde juega habitualmente con el Inter Miami.

Se espera una importante presencia de aficionados argentinos en las tribunas del Hard Rock Stadium, escenario en el que la Albiceleste buscará mantener su camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Con información de AP y EFE.