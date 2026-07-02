¿Quién es favorito en el México vs. Inglaterra? Así están las apuestas

Inglaterra parte como favorito en los octavos de final del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

La Selección Mexicana choca contra la Inglaterra de Tuchel en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque el equipo de Javier Aguirre llega con cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y ninguno en contra, los operadores de apuestas colocan a los ingleses como favoritos para avanzar y ganar el partido en los 90 minutos.

El encuentro se disputa el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde el ‘Tri’ busca mantener el invicto que presume en el torneo. Del otro lado estará una Inglaterra que sufrió para eliminar a República Democrática del Congo pero que gracias a un doblete de Harry Kane, se instaló en esta etapa.

¿Quién es favorito en las apuestas para el México vs. Inglaterra?

Los momios de las principales casas de apuestas coinciden en señalar a Inglaterra como favorita para imponerse en el tiempo reglamentario, aunque ninguna la coloca con una ventaja aplastante.

Las cifras reflejan que un triunfo inglés paga menos que una victoria mexicana, señal de que los operadores consideran más probable un resultado favorable para los dirigidos por Thomas Tuchel. Sin embargo, la diferencia no es tan amplia en cuanto a momios.

Julián Quiñones es el jugador clave de México en el Mundial [Fotografía. Cuartoscuro].

¿Por qué Inglaterra aparece como favorita pese al paso perfecto de México?

El ‘Tri’ llega con una de las mejores campañas del Mundial 2026. El conjunto de Aguirre ganó sus cuatro compromisos, anotó ocho goles y mantiene su portería imbatida.

Sin embargo, Inglaterra también arribó invicta a esta instancia tras sumar tres victorias y un empate en la fase previa, además de superar una complicada eliminatoria frente a República Democrática del Congo con un 2-1 definido por Harry Kane en los minutos 75 y 86.

Los momios reflejan el peso que todavía tiene la plantilla inglesa, encabezada por futbolistas como Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, además del historial competitivo de los ‘Tres Leones’ en torneos internacionales.

México llega invicto y con una defensa que aún no recibe gol

La Selección de México alcanzó los octavos de final después de derrotar 2-0 a Ecuador en una de sus actuaciones más sólidas del campeonato.

Tras ese encuentro, Javier Aguirre destacó el funcionamiento de su equipo. “El primer tiempo se parece mucho a lo que queremos. Enfrentamos a un gran equipo como Ecuador”, declaró el entrenador mexicano en conferencia de prensa.

El ‘Vasco’ calificó el triunfo como el más importante de su trayectoria como técnico.“Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente”.

Harry Kane lidera a una Inglaterra que sufrió para llegar a octavos

El rival del ‘Tri’ necesitó remontar ante República Democrática del Congo para mantenerse con vida en la Copa del Mundo. Harry Kane anotó los dos goles de la victoria inglesa y llegó a cinco tantos en el torneo, uno menos que los líderes de goleo.

Después del encuentro, el delantero aseguró que el siguiente compromiso será todavía más exigente. “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera”, expresó.

El seleccionador Thomas Tuchel también anticipó un escenario complicado por las condiciones de la capital mexicana. “Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días”, declaró.

Incluso Inglaterra modificó su logística y permanecerá el menor tiempo posible en Ciudad de México para reducir el impacto de jugar a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Bellingham es una de las piezas clave de Inglaterra. (Foto: EFE) (FRIEDEMANN VOGEL/EFE)

El único antecedente entre México e Inglaterra en un Mundial favorece a los europeos

Aunque ambas selecciones acumulan una amplia tradición mundialista, solo se enfrentaron una vez en la historia de la Copa del Mundo.

El único antecedente ocurrió el 16 de julio de 1966, cuando Inglaterra venció 2-0 a México en Wembley con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt durante la fase de grupos. Semanas después, los ingleses conquistaron el único título mundial de su historia.

Fuera del torneo, ambos países disputaron ocho amistosos entre 1959 y 2010. México nunca perdió como local frente a Inglaterra en esos encuentros amistosos, mientras que los europeos ganaron todos los disputados en su territorio.