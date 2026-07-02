⁠Nada de ley seca: Pubs en Inglaterra abrirán hasta 5 de la mañana para el partido vs México en el Mundial

El Gobierno del Reino Unido autorizó una medida especial para que los aficionados puedan seguir el partido de Inglaterra vs. México, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, desde los tradicionales pubs del país.

Debido a la diferencia de horario entre ambos países, el encuentro que se disputa en el Estadio Ciudad de México comienza a la 1:00 de la madrugada del lunes en Inglaterra y podría extenderse hasta cerca de las 4:00 horas en caso de que se definiera en tiempos extra o tanda de penales.

Ante este escenario, el Ejecutivo británico aprobó una ampliación extraordinaria del horario de apertura de los establecimientos donde los aficionados pueden beber alcohol, a diferencia de la CDMX y el decreto de la Ley Seca en días de partido.

El Gobierno británico anunció una extensión en el horario de apertura de los pubs. (Foto: Shutterstock).

Pubs en Inglaterra tienen permiso de extender su horario de apertura

La decisión llegó después de que aumentaran las solicitudes para flexibilizar las licencias de funcionamiento, especialmente tras la victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Congo en los dieciseisavos de final, resultado que clasificó al equipo dirigido por Thomas Tuchel a la siguiente ronda.

Con la autorización del Gobierno, los pubs de Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos hasta las 5:00 de la mañana sin necesidad de tramitar permisos individuales.

“Que los pubs permanezcan abiertos hasta el pitido final es una buena noticia para los aficionados y para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades. Todo el país apoyará al equipo. ¡Vamos, Inglaterra!”, señaló el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado difundido por Downing Street.

En un principio, el Gobierno había descartado modificar los horarios de venta de alcohol durante el Mundial, pero la presión de legisladores y representantes del sector hostelero derivó en una legislación de emergencia que permitirá extender las licencias para esta ocasión.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, cuenta con la facultad de ampliar los horarios de apertura de establecimientos cuando se presentan eventos de “excepcional importancia internacional, nacional o local”, motivo por el que se aplicó la medida.

La decisión fue celebrada por representantes de la industria de la hospitalidad.

“Estamos encantados de que el gobierno haya escuchado nuestras inquietudes y actuado con tanta rapidez. Ahora podemos seguir siendo el referente del deporte en vivo y recibiendo a los aficionados con los brazos abiertos”, afirmó Emma McClarkin, directora ejecutiva de la British Beer and Pub Association.

La ampliación del horario aplicará únicamente en Inglaterra y Gales (exclusivamente en el partido contra México) por lo que Escocia e Irlanda del Norte mantendrán su regulación habitual.

Harry Kane es uno de los goleadores de la Selección de Inglaterra. (Foto: EFE)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que en Inglaterra el encuentro comenzará a la 1:00 de la madrugada del lunes 6 de julio, motivo por el que el Gobierno británico autorizó la extensión del horario de funcionamiento de los pubs para que los aficionados puedan seguir el compromiso hasta el final