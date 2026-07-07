Detienen a gerente del Banco del Bienestar en NL por desfalco: Acusan robo de 5 millones

Detienen a la gerente del Banco del Bienestar por el robo de 5 millones en Nuevo León. La Fiscalía investiga un presunto desfalco previo.

El Banco del Bienestar ha acumulado denuncias por robos a sus sucursales en todo el país.

El caso más reciente ocurrió en Nuevo León, donde la Fiscalía General de Justicia detuvo a la gerente de uno de estos bancos en el municipio de Guadalupe, así como a dos de sus familiares, por su presunta participación en el robo de aproximadamente cinco millones de pesos ocurrido en junio pasado.

La principal línea de investigación apunta a que el asalto habría sido planeado para simular un robo y encubrir un presunto desfalco previo dentro de la institución.

En su columna El dato incómodo, publicada este 7 de junio, el periodista Juan Ortiz sostiene que el caso no es un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que evidencian vulnerabilidades en la seguridad y operación del banco.

Hasta 2023 el Banco del Bienestar acumulaba 194 carpetas de investigación por robos a sus sucursales. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

Ortiz recordó que además del caso registrado en Guadalupe, se han reportado robos en sucursales ubicadas en Tlaxcalancingo, Puebla; León, Guanajuato; Juchitán, Oaxaca; Papalotla, Tlaxcala; Coyoacán, en la Ciudad de México, y Morelia, Michoacán, entre otros.

El periodista mencionó que hasta 2023 existían 194 carpetas de investigación relacionadas con robos a sucursales del banco.

La columna destacó que el Banco del Bienestar administra la dispersión de programas sociales para más de 30 millones de beneficiarios mediante una red de más de tres mil sucursales.

¿Qué se sabe sobre el robo de cinco millones de pesos al Banco del Bienestar?

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, informó que la gerente, identificada como Delia “N”, de 32 años, permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el caso.

Además, fueron detenidos Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50, quienes mantienen un parentesco cercano con la funcionaria y quedaron vinculados a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

Como parte de las diligencias, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron cateos en inmuebles de Apodaca y San Nicolás de los Garza, donde aseguraron un millón 851 mil 200 pesos que presuntamente forman parte del botín sustraído.

También fueron decomisados seis vehículos presuntamente adquiridos con recursos provenientes del robo: un Ford Mustang, una Chevrolet Colorado, una GMC Terrain, un Chevrolet Aveo, un Chevrolet Spark y un Ford Escort, este último identificado por la Fiscalía como el automóvil utilizado durante el atraco.