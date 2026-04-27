Caen 33% homicidios y 52% robo de vehículos en el Oriente del Edomex

Los resultados responden a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las causas de la violencia.

La reducción de 33 por ciento en homicidios dolosos y de 52 por ciento en robo de vehículos en 15 municipios de la Zona Oriente del Estado de México refleja los resultados de la estrategia de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo e impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A casi 400 días de su implementación, el Mando Unificado Oriente ha contenido delitos de alto impacto mediante operativos focalizados y labores de inteligencia, como parte del trabajo permanente coordinado en la Mesa de Paz.

La estrategia opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, entre otros, con el fortalecimiento de acciones conjuntas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Los resultados responden a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las causas de la violencia, con presencia territorial y seguimiento puntual de las incidencias delictivas.