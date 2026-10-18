¿Por qué bajó la temperatura en México? Frente frío, masa de aire polar y ‘Trudy’ tienen la culpa

El huracán ‘Trudy’ azotó zonas de la costa del Pacífico de México con lluvias intensas y vientos fuertes el domingo pero debe alejarse pronto, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a la par de la presencia del Frente Frío número 2 y masa de aire polar, que ha llevado al descenso de la temperatura en gran parte del país.

El huracán de categoría 2 registraba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h.

El centro de ‘Trudy’ debe mantenerse cerca de la costa mexicana hasta la noche del domingo antes de desplazarse al sur de la península de Baja California el lunes y martes. Se mantenía vigente una alerta de tormenta tropical para las Islas Marías y para la región entre Playa Pérula y San Blas.

La Marina instó a los navegantes y a los residentes costeros a extremar precauciones debido al oleaje elevado, las lluvias intensas y el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Autoridades de Colima señalaron que los riesgos seguían siendo bajos, pero advirtieron que las lluvias fuertes podrían causar daños porque el suelo ya estaba saturado por tormentas sucesivas que han pasado por la costa del Pacífico.

¿Cuánta lluvia dejará el huracán ‘Trudy’?

Se esperaba que ‘Trudy’ dejara entre 10 y 20 centímetros de lluvia durante el fin de semana, con acumulados aislados de alrededor de 30 centímetros a lo largo de la costa y en zonas cercanas en Michoacán, Colima y Jalisco.

El centro de huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron sobre inundaciones y deslaves potencialmente mortales, especialmente en áreas con terreno escarpado.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.