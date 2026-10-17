EN VIVO: Huracán ‘Trudy’ se intensifica a categoría 2 y amenaza las costas de Jalisco y Colima

Imagen satelital de GOES-19 GeoColor, distribuida por la NOAA, muestra al huracán 'Trudy' en el Pacífico.

El huracán ‘Trudy’ se fortaleció este sábado a categoría 2 mientras avanza hacia las costas de Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, lluvias intensas y oleaje de hasta siete metros, luego de ocasionar inundaciones y caída de árboles en territorio colimense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 15:00 horas (21:00 GMT), el ciclón se encontraba a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. El sistema avanzaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) reportó que ‘Trudy’ se localizaba a unos 280 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Debido a su trayectoria, el Gobierno de México emitió una alerta de tormenta tropical para las islas Marías.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes y oleaje elevado por ‘Trudy’?

El SMN pronosticó lluvias de distinta intensidad en varios estados del Pacífico mexicano debido al paso del huracán ‘Trudy’. Estas son los estados y regiones donde se esperan las precipitaciones más fuertes:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Colima, así como en el sur y la costa de Michoacán.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el Litoral y el sur de Jalisco, además del sur de Nayarit.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste de Guerrero.

Asimismo, estima que habrá vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120, y oleaje de cinco a siete metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El NHC advirtió que ‘Trudy’ podría dejar acumulados de lluvia de entre 10 y 20 centímetros durante el fin de semana, con cantidades puntuales cercanas a los 38 centímetros.

Las autoridades alertaron sobre el riesgo de deslaves, crecidas y desbordamientos de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. La Secretaría de Marina exhortó a la población costera y a la comunidad marítima a extremar precauciones por las condiciones meteorológicas adversas.

¿Cómo evolucionará el huracán ‘Trudy’ en los próximos días?

‘Trudy’ ya ha provocado inundaciones, caída de árboles y vehículos varados en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, según reportes de Protección Civil.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades estatales cerraron las playas y el puerto de Manzanillo, habilitaron seis refugios temporales y reforzaron los recorridos en comunidades costeras.

El ciclón llega a una región que todavía enfrenta los efectos del huracán ‘Simón’, que alcanzó la categoría 4 antes de degradarse el viernes a una baja presión remanente al sur de Baja California Sur. Las autoridades reportaron una persona fallecida en Guerrero y daños en 71 viviendas y 35 comercios en Colima, además de 177 personas alojadas en refugios temporales.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, ‘Trudy’ permanecerá como huracán de categoría 2 durante el domingo, con vientos sostenidos de hasta 170 kilómetros por hora. Se prevé que baje a categoría 1 el lunes y posteriormente se degrade a tormenta tropical cerca de Baja California Sur.

Con información de EFE y AP.