¿CDMX en modo ‘congelador’? Prevén frío de hasta 4 grados y lluvias fuertes este fin de semana

Las zonas altas del sur y poniente de la Ciudad de México podrían registrar temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados.

La Ciudad de México se prepara para varios días de bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por cambios en las condiciones meteorológicas, que estará vigente del viernes 16 al lunes 19 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, durante este periodo se prevén mañanas y madrugadas de frías a muy frías, lluvias fuertes a muy fuertes y vientos cuyas rachas podrían superar los 50 kilómetros por hora.

México enfrenta actualmente la influencia de varios sistemas meteorológicos. En el océano Pacífico, el huracán ‘Trudy’, de categoría 1, y el ciclón ‘Simón’ generan condiciones adversas en distintas regiones del país, especialmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

A estos fenómenos se suma el frente frío número 2, que también favorece las lluvias y el descenso de las temperaturas en estados del norte, como Chihuahua, Coahuila y Durango. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene el seguimiento de estos sistemas por sus posibles efectos en el país.

¿Cuándo hará más frío en CDMX? Este día se esperan hasta 4 grados

Las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada del domingo 18 de octubre, cuando el termómetro podría descender hasta los 4 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

Según el aviso especial de la SGIRPC, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 7 grados en estas regiones, por lo que se recomienda tomar precauciones, principalmente durante las primeras horas del día.

Por las tardes, el ambiente será fresco a templado, con temperaturas máximas de entre 16 y 21 grados. El sábado 17 se prevé la temperatura máxima más baja del periodo.

¿Cuándo lloverá más en la Ciudad de México?

El periodo con mayor intensidad de lluvia se espera entre la noche del viernes 16 de octubre y la madrugada del sábado 17.

Durante esas horas se pronostican lluvias fuertes, mientras que el resto del periodo continuará con probabilidad de precipitaciones y chubascos.

Debido a la intensidad de las rachas de viento, existe el riesgo de caída de ramas, árboles, anuncios u otros objetos. Por ello, se recomienda evitar permanecer cerca de árboles, postes, cables eléctricos, anuncios espectaculares y estructuras que puedan caer o desprenderse.