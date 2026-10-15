¿'Trudy’ será un monstruo?: El huracán podría alcanzar la categoría 4 en las próximas horas

A las 3:00 de la tarde, el huracán ‘Trudy’ continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. (Foto: EFE)

El huracán ‘Trudy’ podría llegar a convertirse en un ciclón de categoría 4, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); sin embargo, lo podría lograr en pocas horas, como ya pasó con ‘Polo’, en la costa de Baja California.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, director del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que el huracán ‘Trudy’ presenta un episodio de rápida intensificación, por lo que prevé que durante este jueves se fortalezca y avance a la categoría 2.

“Probablemente durante la tarde de este jueves ya esté como categoría 2. A partir de mañana estaría como un huracán mayor, es decir, de categoría 3 y 4”, indicó.

Alertó que ya con esta intensificación se estaría acercando a la costa de Michoacán, Colima y posteriormente de Jalisco. El funcionario aseguró que el huracán ‘Trudy’ estará acercándose y alejándose de la costa de México.

“El pronóstico indica que, posterior al acercamiento a la costa, va a comenzar a debilitarse como una tormenta tropical”, agregó.

Sin embargo, Vázquez Romaña indicó que, debido a su distancia con el territorio mexicano, no llegará a impactar a algún estado, pero sí ocasionará lluvias.

¿Cuál es la trayectoria de ‘Trudy’?

A las 3:00 de la tarde, el huracán ‘Trudy’ continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero sigue intensificándose y está cerca de alcanzar la categoría 2, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ciclón se localizó a 405 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplazaba hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

La circulación del sistema provocará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Michoacán. Además, se esperan vientos y oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca.

¿Qué estados serán afectados por el huracán ‘Trudy’?

De acuerdo con la Conagua, se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en las regiones oeste, sur y este de Guerrero, así como en el noreste, este y suroeste de Oaxaca.

En Michoacán, las precipitaciones serán muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las zonas oeste, este, centro y sur. En las costas de Guerrero y Oaxaca se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, y oleaje de entre 2 y 3 metros.

La dependencia estableció una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. También activó una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Zihuatanejo, Guerrero.

La circulación del sistema provocará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca (NOAA/EFE)

Tormenta tropical ‘Simón’ avanza frente al Pacífico mexicano

En el mismo aviso, la Conagua informó que la tormenta tropical ‘Simón’ se mueve lentamente frente a las costas del Pacífico central mexicano. A las 15:00 horas, se ubicaba a 290 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema registraba vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. Sin embargo, la dependencia indicó que Simon no genera efectos en México.

La Conagua advirtió que las lluvias de ambos sistemas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.