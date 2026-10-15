¿Hay ‘chance’ de que tormenta ‘Simón’ y huracán ‘Trudy’ se fusionen frente a México? Esto dijo el SMN

Zonas de México acumularán más de 200 milímetros de lluvia solo esta semana debido a la combinación de tres fenómenos meteorológicos.

Con la ahora tormenta tropical ‘Simón’ estacionada frente a costas de Jalisco, y el acercamiento del huracán ‘Trudy’, ¿hay posibilidades de que México sea testigo de un Efecto Fujiwara?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó esa posibilidad al adelantar que la tormenta tropical ‘Simón’ empezará a moverse hacia Baja California Sur hacia el fin de semana.

‘Simón’ se encuentra actualmente ‘aparcado’ a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, en Jalisco, pero empezará a desplazarse hacia el noroeste a partir del viernes 16 de octubre.

Mientras tanto, el huracán ‘Trudy’ (que se espera alcance la categoría 4) aún está a 430 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Acapulco. Las proyecciones muestran que el meteoro llegará la zona donde está ‘Simón’ hasta el domingo 18 de octubre.

Estas son las trayectorias pronosticadas para la tormenta tropical ‘Simón’ y el huracán ‘Trudy’ esta semana:

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo su proyección de que habrá entre 18 a 21 ciclones en el Pacífico. (Servicio Meteorológico Nacional)

Ciclones en el Pacífico: ¿Por qué ‘Polo’, ‘Rachel’, ‘Simón’ y ‘Trudy’ tienen trayectorias parecidas?

Fabián Vázquez-Romaña, director del SMN, comentó que esto se debe a la “configuración” actual de la atmósfera. “Estadísticamente, está comprobado que durante octubre y noviembre, los ciclones se acercan más hacia la zona de Baja California Sur y Sinaloa”, añadió en conferencia de prensa virtual.

“Es un comportamiento típico de estos meses. Lo que sí hemos visto es huracanes con rápida intensificación en la costa del Pacífico. Esto sí podría estar relacionado con ‘El Niño’ y el exceso de energía”, detalló.

El Meteorológico Nacional mantuvo su pronóstico de que habrá entre 18 a 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico. ‘Trudy’ es la tormenta tropical número 19 en lo que va de la temporada de huracanes 2026. Al respecto, Vázquez-Romaña indicó que se espera un descenso en la actividad hacia noviembre por la entrada de aire más seco.

Estos son los ciclones que se han formado en el Pacífico en lo que va del año. La temporada de huracanes para este océano concluye el 30 de noviembre.