Huracán ‘Simón’ cambia otra vez de trayectoria: ¿Por qué ahora Baja California Sur está en alerta?

El huracán 'Simón' se acerca a Baja California Sur donde ocasionará marejadas y alto oleaje en los próximos días.

El huracán Simón se degradó a categoría 1, pero cambió nuevamente su trayectoria, por lo que ahora la alerta incluye a Baja California Sur.

“Si bien ya no se espera que Simón traiga condiciones de huracán a las Islas Marías, los intereses en el centro oeste de México y Baja California Sur deben continuar monitoreando de cerca las últimas actualizaciones”, publicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés a través de redes sociales.

El NHC pidió a la población de Baja California Sur mantenerse pendiente del ciclón en los próximos dos días.

“Es probable que grandes marejadas afecten porciones de la costa del centro oeste de México y Baja California Sur en los próximos días. Estas marejadas podrían causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, agregó.

¿Cuáles serán los efectos por el huracán ‘Simón’?

A las 12:00 horas, el huracán Simón se sitúa frente a las costas de Jalisco. Se prevé que en los siguientes dos días permanezca semiestacionario sobre esta región del océano Pacífico.

Simón está a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su circulación reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México. Por lo que se recomienda a la población tomar precauciones debido a las fuertes tormentas y viento.

Las precipitaciones generadas por Simón y la tormenta tropical Trudy podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca, y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Así será la trayectoria del huracán ‘Simón’

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que Simón se mantenga como categoría 1 hasta la tarde del viernes 16 de octubre, cuando esté a 185 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En las primeras horas del sábado 17 de septiembre, Simón se degradará a tormenta tropical a 75 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, donde posiblemente toque tierra.

El ciclón permanecerá así durante el fin de semana mientras avanza a 115 kilómetros al suroeste-noroeste de Santa Fe, Baja California Sur.

Será hasta las primeras horas del lunes 19 de octubre cuando Simón sea una tormenta postropical cuyos remanentes estarán a 25 kilómetros al norte de Punta Abreojo, Baja California Sur.