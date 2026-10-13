Huracán ‘Simón’ baja a categoría 1 y avanza frente a Nayarit y Jalisco: ¿Dónde lloverá HOY?

La zona de prevención por el paso del huracán 'Simón' se mantiene en las Islas Marías, Nayarit, y la zona de vigilancia abarca hasta Sinaloa.

El huracán Simón se degradó a categoría 1 en las primeras horas de este martes 13 de octubre y se desplaza lentamente frente a las costas de Nayarit y Jalisco, por lo que ocasionará lluvias, viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa y dichos estados, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simón está a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de 185 kilómetros por hora, y su desplazamiento es hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

La zona de prevención se mantiene en las Islas Marías, Nayarit, mientras que la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán abarca desde Escuinapa, Sinaloa, hasta Bahía Tempehuaya.

¿Dónde habrá lluvias por el huracán ‘Simón’?

Las bandas nubosas de Simón ocasionan lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa y la costa de Nayarit. Mientras que las precipitaciones fuertes serán en el norte, centro y sur de Jalisco.

Por los efectos del ciclón habrá vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el centro y sur de las costas de Sinaloa y de Nayarit. Habrá oleaje de 2 a 3 metros también en esas mismas zonas.

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llamó a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Así será la trayectoria del huracán ‘Simón’

Conagua detalló que Simón se mantendrá como huracán categoría 1 durante este martes y se ubicará entre 180 y 220 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En los próximos días, el ciclón se mantendrá en dicha categoría por su lento avance frente a las costas de Jalisco.

Será hasta el jueves 15 de octubre cuando se acerque a las costas de Mazatlán, Sinaloa, donde se prevé que toque tierra como huracán categoría 1 y afecte a los municipios cercanos.

Durante la medianoche del sábado 17 de octubre, Simón se degradará a tormenta tropical a 50 kilómetros al sur-suroeste de Altata, Sinaloa.

El domingo 18 de octubre, Simón continuará debilitándose hasta ser una tormenta postropical con remanentes en tierra, a 90 kilómetros al este-sureste de Topolobampo, Sinaloa.